Se závorou u cesty na lávku zvanou Richtárka přes Prodlouženou Rudnou u Skalky v Porubě je to prý jinak. Žádná blokáda se podle náměstka krajského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakuba Unucky nekoná.

Přístupu na lávku přes Prodlouženou Rudnou (v pozadí) a příjezdu do zahradnictví brání ze severní strany závora a z jižní silné špalky. | Foto: Deník / Radek Luksza

„Až budou dokončeny všechny úpravy a bouchne se poslední kolaudační razítko, budou moci lávku chodci i cyklisté bezpečně bez problémů využívat. Je to domluveno mezi majitelem pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. A tak to i bude. Chápu všechny, co se těší, až se z Poruby pohodlně dostanou na Skalku, ale vše se musí řídit legislativou a nastavenými pravidly,“ popisuje situaci Unucka.