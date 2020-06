Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) v Radvanicích obnovuje od pondělí 22. června návštěvy. Zatím pouze v pracovních dnech.

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) v Ostravě - Radvanicích. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Radvanická LDN po víkendu obnoví návštěvy. Zatím pouze pracovních dnech od pondělí do pátku od 14 do 15 hodin. Potvrdila to v pátek mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.