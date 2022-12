OBRAZEM: To se neomrzí. Podívejte se, takto vypadá Ostrava z vyhlídkového kola

Varování platí pro tři regiony na severu Moravy od pátečních 5 do 10 hodin. Při ledovce hrozí úrazy při uklouznutí i problémy v dopravě. Meteorologové doporučují, aby lidé při pohybu venku chodili velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli vycházení maximálně omezit. Také řidiči by měli jezdit obezřetně a při plánování cesty počítat s časovou rezervou.