Loni v prosinci se schválila technicko-ekonomická studie a letos v březnu se začalo pracovat na EIA, tedy na tom, jaké dopady bude mít stavba na životní prostředí. Problém se však může objevit v Ludgeřovicích. Obec totiž to, jak je přeložka na jejich katastru nyní navržena, kategoricky odmítá.

Sporný moment nastává v případě lokality ludgeřovických rybníků. Právě přes ně má nová silnice vést. „Jasně jsme deklarovali, že ze strany obce panuje s touto navrženou variantou nesouhlas. Od začátku jsme byli postaveni pouze před tuto jednu verzi jako hotovou věc. Starostou jsem od roku 2006 a hned někdy v tomto období jsme tady měli ve společenském sále obecního domu veřejné projednání, kterého se účastnilo asi 250, 300 lidí. Přišli páni projektanti, ukázali nám studii pouze s jednou variantou s tím, že o další se diskutovat nebude. Odpor ze strany občanů byl až na pár jednotlivců šílený,“ vzpomíná ludgeřovický starosta Daniel Havlík.

Návrhy neprošly

Ludgeřovičtí navrhovali i jiné varianty řešení, avšak neúspěšně. „Nikdy to nepadlo na úrodnou půdu,“ sdělil Havlík. Obcí akceptovatelné varianty by byly takové, které by minimalizovaly průchod daným územím, silnice by mohla podle Daniela Havlíka vést směrem na šachtu Lidice, kolmo nad rybníky.

„Navíc mí předchůdci dali před více než dvaceti lety souhlas se změnou územního plánu s tím, že tam měl vzniknout pouze dvoupruh, jiná rychlost a menší zábor území. Stále tedy ctím to, co bylo zastupitelstvem rozhodnuto. Varianta, jak je teď nastavena, nebyla obcí nikdy schválena,“ upozorňuje Daniel Havlík.

Ještě bude asi dusno

EIA se začala zpracovávat letos v březnu. Novinkou je skutečnost, že má brát v potaz lokalitu rybníků v Ludgeřovicích, protože právě pro tuto jedinou oblast celé trasy má vzniknout více variant řešení.

„Všichni čekáme, co se bude dít a jaká řešení to budou. Určitě budou veřejně projednávána mezi občany, už v úterý mi dva lidé večer volali, co se to děje, že jsou zásadně proti. Počítám s tím, že kolem toho ještě bude velká diskuze,“ dodává Daniel Havlík.

Celá EIA včetně návrhů pro Ludgeřovice má být hotova do konce tohoto roku. Starosta Bolatic, senátor a zároveň předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera věří, že se najde kompromis, který bude vyhovovat všem. Pokud by totiž v Ludgeřovicích nezměnili názor a stavbu nepodpořili, obchvat Hlučínska by skončil v koši.

„Obchvat mimo Ludgeřovice neexistuje ale věřím, že nakonec celá stavba vznikne. Protože je zakreslena v územním plánu vyššího celku i v územním plánu obce Ludgeřovice. Chápu, že Ludgeřovičtí jsou naštvaní, už tam mají dvě cesty, rozdělující obec a nyní přibude třetí na okraji. Ale ví o tom už více než patnáct let. Původně se mělo jednat dokonce o čtyřproud, my jsme přesvědčili Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), že postačí dvouproud. Věřím, že i to je takový kompromis vůči Ludgeřovicím tak, aby bylo možné vytvořit trochu jiný tvar komunikace, aby mohla co nejvíce obejít rybníky,“ řekl Deníku Herbert Pavera.

Po schválení EIA by se měla objednat projektová dokumentace. Stavělo by se pak na etapy. „Ta nultá bude vybudování nového mostu přes Odru v Ostravě-Petřkovicích. Následovat bude obchvat Hlučína a půjde se dále směrem na Opavu. Nakonec se vyřeší Ludgeřovice s napojením na Petřkovice,“ přibližuje Herbert Pavera.Účet za obchvat Hlučínska, jehož hlavním investorem by mělo být ŘSD, se má vyšplhat na více než devět miliard korun.