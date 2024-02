Všichni z nich si tam zahráli. Mnozí slavili titul. Co říkají na to, že by se Baník mohl na ikonické Bazaly vrátit? Deník oslovil jedny z největších klubových legend tohoto tisíciletí.

Oslavy 100 let Baníku, Bazaly, 8. září 2022. | Video: Deník/David Hekele

Nejčerstvěji z oslovených hráčů má Baník zarytý pod kůži brankář Jan Laštůvka. Byl oporou mistrovského kádru ze sezony 2003/04, na Bazalech zažil euforii, kdy na stadionu bylo mnohdy více lidí, než oficiálně dovolovala jeho kapacita. Většinu zápasů za klub však odchytal po roce 2018 při svém druhém angažmá po návratu z ciziny. To už však na Městském stadionu ve Vítkovicích, jako jediný z dotázaných tak může oba stadiony porovnat z pohledu ligového hráče.

„Samozřejmě by Bazaly byly nejlepší variantou, jsou spjaté s největšími úspěchy klubu a fanoušci tam chodili rádi. Většina dnešních dědečků, babiček, ale i otců a matek má Baník spjatý s Bazaly, chodili hlavně tam,“ říká trojnásobný český reprezentant z éry Petra Čecha. „Bylo by skvělé se tam vrátit, ale kdyby to nešlo, Baník musí mít tak jako tak svůj vlastní stadion, ideálně ‚na Slezské‘. Fanoušci by si ho zasloužili,“ nepochybuje Laštůvka.

Baník zpátky na Bazalech? Ostrava prověřuje, jestli se tam vejde nový stadion

„Na Bazalech jsem hrával, prožil jsem tam krásný titul, Baník je spjatý s Bazaly a patří tam,“ souhlasí Radoslav Látal, kapitán posledního mistrovského týmu a skoro padesátinásobný český reprezentant.

O signálech, že by se vedení města mohlo touto možností zabývat, slyšel už dřív také Martin Lukeš, třetí mezi hráči s nejvíce starty za klub (316). A zároveň jediný z dotázaných, který ligový titul nezažil.

Jeden jediný ročník v jinak výhradně modrobílé kariéře strávil v pražské Slavii. Co čert nechtěl, právě ten mistrovský. „Přestože ještě není nic rozhodnuto, už jen to, že se možnost návratu na Bazaly prověří, je něco, z čeho mám obrovskou radost,“ je z něj dodnes cítit baníkovské srdce. „Pevně věřím, že to dopadne, jak si všichni přejeme, že nové Bazaly budou stát a Baník tam bude hrát,“ věří letitý kapitán Lukeš.

Druhý pohled na návrat na Bazaly

Všichni dotázaní, sebevíc si návrat na Bazaly přejí, si jsou vědomi, že ostravská veřejnost v tomto ohledu není úplně jednotná. „Ano, je tu problém s předešlou investicí, muselo by se to znovu přebudovávat, ale stadion pro fotbal Baník zkrátka potřebuje. Přestože se dnes staví stadiony spíše menšího typu, je na nich lepší atmosféra, je to něco jiného. Představte si, jak by v takové aréně zněli fanoušci Baníku,“ zasnil se Radoslav Látal.

Nový stadion Bazaly? Co říká Baník, architekt a politici, co prosadili akademii

Martin Lukeš vyslal jasný vzkaz. „Vím, že jsou někteří proti, ale vezměte si to tak: u krajského úřadu se bude stavět koncertní hala, a taky nebudu tvrdit, že je k ničemu jen proto, že neposlouchám vážnou hudbu a nechodím na koncerty. Přeju lidem, kteří žijí touto kulturou, ať se jim koncertní hala postaví, i když má stát několik miliard. A stejně tak všichni přejme Baníku Bazaly,“ přeje si Lukeš.

„Bazaly patří mezi ikonická místa Ostravy, nelze popřít, že k Baníku neodmyslitelně patří, a bylo by fajn, kdyby se v tom Ostraváci sjednotili,“ vyzval Lukeš. „I když je teď Baník díky panu Brabcovi co do zázemí na výsluní, Bazaly mu zkrátka chybí.“

Čistého vína si nalil i Jan Laštůvka. „Neubudeme si nic nalhávat, hodně lidí bude také proti, budou kritizovat, že se Bazaly zbouraly, postavily se de facto nové pro akademii, a teď by se měly znovu předělávat, přičemž peníze by se daly využít jinak,“ chápe kritiky. „Skutečně je chápu. Ale na druhé straně si tam hodně lidí přálo stadion, ještě než se Bazaly zrekonstruovaly. Je to debata, kdy vždy někdo bude pro, a někdo proti. I když se klubu nedařilo a spadl do druhé ligy, fanoušci za ním všude jezdili a na stadion chodili. Baník je v Ostravě pojem a vím, že lidé na něj budou vždycky chodit, že stadion opravdu poslouží,“ nestaví Laštůvka situaci do roviny, zda převáží příznivci, nebo odpůrci, ale zda by stadion splnil svůj účel. A o tom nepochybuje. Na rozdíl od stadionu ve Vítkovicích.

Už jste vyzkoušeli? Oblíbený Radegast Ratar má nově vylepšenou recepturu

„Uvažovalo se, že by se do Ostravy mohl přesunout Český atletický svaz. Já říkám: proč ne? Tím by ostravský atletický stadion dostal ideální využití a nebyl by pro všechny jen polovičatým řešením,“ dodává Laštůvka. Vítkovický „pomník Usaina Bolta“ zmínil také mistrovský kapitán Látal. „Vítkovice jsou stadion, ale ne pro fotbal, je rozlehlý, je tam dráha, a když vidím, jaké se staví stadiony pro druhou ligu v Polsku, Baník by měl postavit stadion taky. Tam, kde patří,“ vyzval ty, na kterých bude rozhodnutí.

Co dál s haldou? Ministr Síkela v Ostravě ujistil, že situaci bere vážně

„Hrozně bych Baníku vlastní stadion přál, protože to k tomu klubu prostě patří,“ řekl nedávno v podcastu Deníku Ostravské ozvěny také frontman kapely Kryštof Richard Krajčo. Město nyní zadává studii, která má prověřit, zda by na Bazalech bylo možné stadion pro zhruba 15 tisíc lidí postavit. Ostravskému Projektstudiu za ni zaplatí necelých 1,5 milionu korun. Šlo by o první větší sportoviště v Ostravě, které – alespoň většinově – zaplatí soukromý sektor. Výsledky studie budou známy nanejvýš do poloviny dubna. Stejná kancelář navrhla studii stadionu na stejném místě už v roce 2012, projekt ale nebyl dokončen. Bude to možné nyní?