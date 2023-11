Jak pro server Zdopravy.cz uvedl Ondřej Musil, letištní manažer útvaru pasažerská přeprava, linka do Podgorici přispěje už k tak rozšířené nabídce letů z Letiště Leoše Janáčka Ostrava pro rok 2024. Plány společnosti AIr Montenegro podle něj potvrzují rostoucí zájem o lety z Mošnova.

Hlavní město Černé Hory Podgorica je známá jako metropole pod horami, což ostatně napovídá už samotný název. Město se rozkládá u soutoku řek Morača a Ribnica na pomezí Zetské nížiny a Bjeloplavićského údolí, pod vrchem Gorica.

Asi 25 km severně od Podgoricy se zvedá pohoří Prekornica, 15 kilometrů východně se táhne albánská hranice. S jadranským pobřežím je město spojeno dálnicí.

