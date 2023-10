Nízkonákladová letecká společnosti Ryanair, která provozuje z Letiště Leoše Janáčka Ostrava lety do Londýna, hodlá posílit linky a na londýnské letiště Stansted létat opět třikrát týdně. Navýšení počtu letů potvrdila deníku Zdopravy.cz mluvčí Letiště Ostrava Kateřina Pustějovská.

Letiště Leoše Janáčka je napojeno na železniční síť díky nové vlakové zastávce Mošnov Ostrava Airport. | Video: Deník/Pavel Sonnek

Společnost Ryanair chce oproti současnému stavu přidat na lince třetí rotaci, a to již od jara 2024 v letním letovém řádu pro příští rok. Jak vyplývá z rezervačního systému dopravce, letenky jsou již v prodeji.

Z Ostravy do Londýna by se nově kromě pondělí a pátku mělo létat i ve středu, a to v následujících časech:

v pondělí v 10 hodin, ve středy pět minut před 16. hodinou a v pátky deset minut před půl jedenáctou.

V opačném směru (z londýnského Stanstedu) by měla letadla startovat v tyto časy: v pondělí pět minut před půl sedmou, ve středu v poledne (deset minut před půl jednou) a v pátek patnáct minut před sedmou hodinou ranní tamního času. Délka létu činí zhruba dvě hodiny a dvacet minut (let z Londýna by měl být o deset minut kratší).

