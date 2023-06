Ostravu čeká další festivalové léto. Deník vybral ty nejlepší festivaly a jejich hvězdy, které budou letos v Ostravě k vidění. U toho nemůžete chybět. Rozprostřou se do téměř dvou měsíců plných hudby, zábavy a tance a nespoutanosti. Deník vybral i TOP 5 nej letních hudebních festivalů, které se letos uskuteční v Moravskoslezském kraji. Bude to jízda! Toto jsou ony.

Vybrat pětici nejlepších hudebních festivalů nebylo snadné, vždyť se v regionu každoročně konají stovky festivalů a hudebních slavností, v konečném důsledku však hudební fanoušky a návštěvníky akcí výběr příliš nepřekvapí. Festivaly v přehledu Deníku jsou seřazeny chronologicky podle termínu konání.

1. FM City Fest (23. - 24. června)

Do areálu textilky Slezan ve Frýdku-Místku se každý rok sjíždí jedna velká hvězda za druhou. Ačkoli jde o stále poměrně mladý festival, dokázali si organizátoři za úvodní čtyři ročníky vybudovat vynikající renomé a kvalitu festivalu neustále zvyšovat. I proto, že pořadatelem festivalu je „jeden z nich“, frontman kapely Mirai se svým týmem. „Snažím se na FM City Festu implementovat všechno, co mě po republice na festivalech baví," popsal Mirai Navrátil klíč k úspěchu. Letos se tak do podhůří Beskyd na dva dny sjede opět více než třicet špičkových interpretů a kapel, mimo jiné Doga, Horkýže Slíže, Mig 21, Xindl X, Pokáč, Tomáš Klus, Ewa Farna, Michal Hrůza, Kali či právě Mirai. Velkou show slibuje také Speak Up zóna s nejlepšími českými stand up komiky: Štěpánem Kozubem, Petrem Jablonským, Robinem Ferrem, Kristýnou Leichtovou nebo Petrem Švancarou.

2. Beats for Love (5. - 8. července)

Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě nemůže v přehledu Deníku chybět, zvlášť když letos slaví desetileté výročí! Dolní oblast Vítkovice v Ostravě jím zahájí svou prázdninovou hudební jízdu. Oblíbený „DOV“ se loni vrátil do předcovidové návštěvnosti a organizátoři festivalu Beats for Love věří, že to letos potká i je. Napomoci tomu chtějí tím nejlepším, co elektronická taneční hudba nabízí. Do Ostravy proto pozvali jednoho z nejlepších dýdžejů posledních desetiletí z líhně talentů, Nizozemska. Přímo do Ostravy dorazí držitel ceny Grammy a král elektronické hudby Tiësto. Dorazí také jeho krajané Hardwell či kapela Blasterjaxx. Při těchto rytmech se bude otřásat v základech i samotná vysoká pec s vyhlídkou Bolt Tower.

3. Colours of Ostrava (19. - 22. července)

Přesně dva týdny po Beats se Dolní Vítkovice dočkají další hitparády a patrně nejoblíbenější akce svého druhu v České republice vůbec. A že ani zde nebude o šokující „headlinery“ nouze, je nabíledni. Zlatě Holušové a jejímu organizačnímu týmu se podařilo získat další skvělá jména. V minulosti se v Ostravě ukázali například Imagine Dragons, The Cure, The Cranberries, LP nebo Björk a letošní ročník má na to všechny předchozí opět trumfnout. S rozpočtem 200 milionů korun to ani jinak nejde. Pozvání do Ostravy z amerického Colorada přijala jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti OneRepublic nebo třeba také britská zpěvačka Ellie Goulding a spousta dalších hvězd. Velká lákadla opět slibuje také diskuzní fórum Meltingpot. Hlavním mediálním partnerem Colours se po letech stal opět Deník.

4. Štěrkovna Open Music (27. - 29. července)

Než se prázdniny překulí do své druhé poloviny, namíří si to davy lidí na hlučínskou Štěrkovnu. „Domů“ se totiž po krátké přestávce vrací tamní špičkový festival Štěrkovna Open Music. Po přestávce způsobené covidem a dvěma ročníky ve „vyhnanství“ ostravského Landek Parku kvůli revitalizaci hlučínského jezera se Štěrkovna Open Music vrací ve své nejryzejší podobě. A to i s laserovými efekty na jezeře a velkými hvězdami v programu. Heslo „festival mimořádných projektů“ podpořila kapela Lucie, která bude jednou z hlavních hvězd. „Usilujeme o její vystoupení asi deset let, ale čekání nelitujeme. Festival musel pro kapelu takové velikosti dorůst. Navíc se sami ozvali, že chtějí přijet. To se poslouchalo hezky," uvedl za pořadatele David Moravec. Lucii doplní Mirai, Tata Bojs, Anna K., UDG, Pražský výběr, Pokáč, Horkýže Slíže, Adam Ďurica, Mig 21, Xindl X nebo třeba Chinaski.

5. Hrady.cz v Hradci nad Moravicí (18. - 19. srpna)

Mezi osmičkou tuzemských hradů, které v létě ožijí vedle tradičních návštěvníků také těmi hudebními, se už neodmyslitelně nachází také Hradec nad Moravicí na Opavsku. Také tam pořadatelé festivalového kolotoče se zažitou značkou Hrady.cz každoročně „vozí“ ta největší lákadla z české a slovenské hudební scény. Také pro letošek sestavili opět „napráskaný“ program, posuďte sami: Kabát, Mirai, Wanastowi Vjecy, No Name, Tomáš Klus, Anna K., Kryštof, Majk Spirit či Michal Hrůza a další. Předposlední srpnový prodloužený víkend by si hudební příznivci měli vyhradit pro Hradec nad Moravicí. A komu by náhodou termín nevyhovoval, může o týden později využít totožného programu na dalším moravském hradě, Bouzově.

U těžních věží, v pivovaru i v plamenech

Podívejte se, jaké další festivaly v Ostravě se chystají:

Festival Cirkulum

KDY: 7. až 11. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: celodenní 440 Kč

WEB: https://www.cirkulum.cz/

PROČ PŘIJÍT: Ostrava i letos ožije již 7. ročníkem Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla. Těšit se můžete na provazochodecké umění vysoko nad hlavami diváků. Hlavní hvězdou bude švýcarský cirkusový virtuóz David Dimitri s představením L´Homme Cirque. Pořadatelé lákají na pět dnů nabitých představeními nového cirkusu a pouličního divadla se špičkovými umělci a akrobaty ze všech koutů světa. V kulisách Slezskoostravského hradu vyroste pravá cirkusová vesnice. Pro letošní ročník připravili několik novinek. Oproti předcházejícím ročníkům například vyrostou v prostoru předhradí hned dvě cirkusová šapitó s vlastními představeními.

MichalFest

KDY: 9. - 10. června

KDE: Důl Michal, Michálkovice

ZA KOLIK: 390 Kč pro dospělého (dvoudenní)

WEB: http://michalfest.cz/ucinkujici

PROČ PŘIJÍT: Multižánrový festival v industriálním areálu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích nabízí kromě koncertů i možnost prohlédnout si interiéry hornického areálu, projít řetízkovou šatnou, koupelnami a dalšími zajímavými prostory. Letos nabídne vystoupení například Janka Ledeckého, Kaczi, skupiny Rednex, Trautenberk a další hvězdná jména.

Coal Castle

KDY: 16. - 17. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 299 Kč

WEB: https://www.slezskoostravskyhrad.cz

PROČ PŘIJÍT: Festival Coal Castle je rozdělen do dvou hracích dnů. V pátek nabídne Drum&Bass, v sobotu si přijdou na své fanoušci Deep House & Techno music. Návštěvníci se mohou těšit na nádherný areál hlavního nádvoří Slezskoostravského hradu, kvalitní ozvučení VOID Acoustic, občerstvení, bary, VIP Zónu s terasou atd.

Oldies festival

KDY: 17. června

KDE: Polygon Libros

ZA KOLIK: 890 Kč

WEB: https://www.oldiesfestival.cz/

PROČ PŘIJÍT: Festival opět nabídne hudbu a atmosféru 90. let. Po čtyřech letech se na Oldies festival vrací DJ Quicksilver. Dále zde vystoupí 666, Loona, Crystal Waters, Dario G, DJ Quicksilver, Sylver, Jenny Berggren (from Ace of Base).

Slavnosti Jihu

KDY: 17. a 18. června

KDE: areál v sousedství Vodního areálu Jih, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 100 Kč na den

WEB: https://slavnostijihu.cz

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní festival pořádaným vedením nejlidnatějšího ostravského obvodu opět slibuje zábavu pro všechny generace. Kromě zábavy a nejrůznějších aktivit pro děti i rodiče, nabídne vystoupení například Michala Davida, zpěvačky Debbi a kapel O5 a Radeček a Slza.

Ostravská Country Fontána

KDY: 24. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 349 Kč

WEB: https://www.slezskoostravskyhrad.cz

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o jeden z největších country festivalů s dlouholetou tradicí v České republice. Je přehlídkou českých hvězd country, folku a trampské muziky. Na festivalu vystoupí Tomáš Linka a Přímá linka, Hop Trop, Zelenáči, Epydemye, Tony Joch, Franta Kasl band a Vlasta Horváth s kapelou.

Festival PUNK!!!

KDY: 1. července

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 690 Kč

WEB: https://www.slezskoostravskyhrad.cz/

PROČ PŘIJÍT: Festival PUNK!!! na hradě pod taktovkou Barrák music hrad. Do Ostravy se vrací polsko-britská kapela Booze & Glory, dále zde vystoupí punkrocková kapela The Analogs z polského Nového Štětína a ukrajinská kapela z Charkova Bezlad.

Ostrava v plamenech

KDY: 29. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 1190 Kč

WEB: https://www.ostravavplamenech.cz/

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní rockový festival v ocelovém srdci Evropy nabídne i letos kapely z různých koutů světa. Návštěvníci se mohou těšit například na německé Kissin´Dynamite se zbrusu novým programem a novou show, řeckou deathmetalovou skupinu Septic Flesh, dále na Firewind, XIII. století, Sebastien a další.

Soldout festival

KDY: 27. - 29. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 259 Kč

WEB: www.soldoutfestival.cz

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník festivalu nabídne čtyři stage (EDM, DNB, TECH-HOUSE/TECHNO, TRAP) a více než 100 vystupujících včetně influencerů. Například jména jako Ektor, Sergei Barracuda, Pil C, Hard Rico, Vladimír Mišík a další. Současně je v plánu křest alba od Sergei Barracudy „Pouliční ekonomická 4“, dále Clash of the Star zóna se zápasníky, zábavné atrakce a další.

Naplno Fest Ostrava

KDY: 5. srpna

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 390 Kč

WEB: https://naplnofest.cz/

PROČ PŘIJÍT: Síť festivalů Naplno Fest láká na jména Ewa Farna, Raego, Marpo, Desmod. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

Festival METAL!!!

KDY: 2. září

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 790 Kč

WEB: https://www.slezskoostravskyhrad.cz/

PROČ PŘIJÍT: Další ročník akce Metal!!! v rámci Barrák music hrad nabídne jména Asphyx,

Malignant Tumour, Escuela Grind, Murder Rape Amputate, Translunaria, Violent Reprisal.

Bezva Fest Ostrava

KDY: 2. září

KDE: Letní koupaliště Sareza, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: 499 Kč

WEB: https://bezvafest.cz/

PROČ PŘIJÍT: Bezva Fest nabízí nejen koncerty, ale i zábavu pro celou rodinu. Připraveny budou tři desítky atrakcí a doprovodný program. Vystoupí Ben Cristovao, Sebastian, Pavel Callta, Kája a Bambuláček, Jakub Děkan, Lollipopz, Smejko a Tanculienka a další. Nebude chybět ani game zóna (počítačová herna, virtuální realita, simulátory, herní konzole), youtuberská stage s vystoupením youtuberů a influencerů, wannado sportovní zóna s představením více než 20 sportovních oddílů a netradiční sporty k vyzkoušení, tvořivé dílny, charitativní zóna, beauty zóna, chlapácká zóna a další.

Festival Rock in Ostrava

KDY: 16. září

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 3. vlna 790 Kč

WEB: https://www.rockintown.cz/ostrava/

PROČ PŘIJÍT: Festival Rock in Ostrava nabídne například kapely Traktor, Trautenberk, Alkehol. Pořadatelé slibují strhující koncertní jízdu na velkém pódiu s kvalitním ozvučením a scénou v komfortním prostředí.