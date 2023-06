/FOTOGALERIE/ Největší koupaliště ve střední Evropě hlásí zahájení sezony už od začátku června. Otevřené brány tady měli kvůli počasí letos zatím jen párkrát. Optimismus ale tady neztrácí správce areálu Jiří Smelík. „Už tady pracuji 20 let, takže mě nic takového nerozhodí. Věřím, že budeme mít vydařenou sezonu,“ řekl Deníku správce. Nyní se zde soustředí alespoň na přípravu areálu.

Letní koupaliště Sareza Vřesina, 12. června 2023, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Brány koupaliště, které nyní provozuje společnost Sareza, se poprvé otevřely v roce 1962. Nyní Letnímu koupališti v Ostravě-Porubě řekne málokdo jinak než Vřesina. Vyhlášené je nejen kvůli vodní ploše, která má 41 200 metrů čtverečních, ale také kvůli kvalitě vody. „Každý rok vodu vypouštíme a čistíme tlakovou vodou i štěrkové dno, abychom byli připraveni zase na další rok,“ vysvětluje Smelík. Voda přes léto může jemně zezelenat, kvůli vysokým teplotám, ale kvalita vody podle správce zůstává stále skvělá.

Obnova hlučínské štěrkovny pomalu končí, jaká bude rekreační sezona?

Před samotným otevřením se musí připravit kromě vody i jiné věci, jako každý rok. Kromě napouštění vody zde probíhá sekání trávy a postřik zelených ploch proti klíšťatům. „Snažíme se o to minimálně dvakrát, ale je možné že se nějaké stejně objeví,“ vysvětluje Smelík.

Bazén, brouzdaliště a tobogany

Návštěvníci mají k dispozici kromě velkého plaveckého bazénu i dětské brouzdaliště a stometrový tobogan se skluzavkami. Kdo si chce plavání zpříjemnit i jinou aktivitou, tak si může zahrát na tenisových kurtech nebo na minigolfu. Nechybí ani hřiště pro plážový volejbal, nohejbal, streetball, prostor pro hraní ruských kuželek, pétanque a elektronických šipek.

Kolik stojí den u vody? Podívejte se na cenové srovnání dvou set koupališť v ČR

Velké procento návštěvníků zde tvoří i polská klientela. „Jezdí tady opravdu často. Dovezou si naplněné ledničky i grily a jsou tady celý den,“ popisuje Smelík. Právě grily jsou tady nyní zakázané a nesmí se používat. Kdo dostane hlad, může využít okolní stánky a bary s občerstvením.

Každoročně tady pomáhají i brigádníci, kterých se přihlašuje kolem stovky. Podle správce je z nich asi 20 opravdu pracovitých. „Zájem z jejich strany je pořád stejný, i když do poslední chvíle neví, jestli ráno budou povoláni do práce či nikoliv. Vše je závislé na počasí,“ popsala Lenka Papajová, mluvčí Sarezy.

Provozovatelka Palm Beach Baru: Kdyby tady nejezdili Poláci, tak můžeme zavřít

Už třináctou sezonu otevírá Palm Beach Bar na Letním koupališti Eva Menšíková. Za barem pracuje spolu s přítelem, synem a maminkou. „Máme to jako rodinný podnik,“ říká s úsměvem provozovatelka.

Provozovatelka Palm Beach Baru Eva Menšíková.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Drinky, káva, pivo a další pochutiny. Taková je nabídka plážového baru v severovýchodním rohu koupaliště, který Eva Menšíková provozuje už třináctým rokem. „Mám to tady ráda, protože jsem pořád u vody. Vytvořili jsme bar v mořské atmosféře, aby se tak u nás cítili i návštěvníci,“ popisuje Menšíková. Letošní sezona zatím trvá jen pár dní, kvůli chladnějšímu počasí.

Právě aktuální počasí je hlavní nevýhodou v provozovně, která má otevřeno pouze tři měsíce v roce. „Na letošní sezonu jsme koupili nové palmy a altánky, takže jsme připraveni, ale počasí tomu zatím nepřeje. Češi potřebují mít 30 stupňů a minimálně čtyři dny horka bez deště, aby tady přišli. Ale taky ještě na to nemají tolik času a chuť, jako v létě,“ říká Menšíková.

Rybník Štěpán na Hlučínsku zkrásněl. Revitalizace stála přes 36 milionů korun

Velkou část klientely na koupaliště tvoří návštěvníci z Polska, se kterými má provozovatelka Palm Beach Baru dobré zkušenosti. „Na zákazníky si nemůžu stěžovat. Všichni si tady užívají pohodovou atmosféru, vodu a slunce. Polákům většinou ani nevadí, že není teplo. Kdyby tady nejezdili, tak můžeme zavřít,“ konstatuje živnostnice.

Po konci sezony provozovatelka zavírá a hledá si brigádu nebo práci, kde ji zaměstnají na dalších devět měsíců, než začne další sezona.

Letní koupaliště ve Vřesině na snímcích z archivu Deníku:

1/29 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Letní koupaliště Ostrava-Poruba 2/29 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Letní koupaliště Ostrava-Poruba 3/29 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Letní koupaliště Ostrava-Poruba 4/29 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Letní koupaliště Ostrava-Poruba 5/29 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Letní koupaliště Ostrava-Poruba 6/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Příprava Letního koupaliště Ostrava-Poruba, květen 2019. 7/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Příprava Letního koupaliště Ostrava-Poruba, květen 2019. 8/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Příprava Letního koupaliště Ostrava-Poruba, květen 2019. 9/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Příprava Letního koupaliště Ostrava-Poruba, květen 2019. 10/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Příprava Letního koupaliště Ostrava-Poruba, květen 2019. 11/29 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Letní koupaliště Ostrava-Poruba 12/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Příprava Letního koupaliště Ostrava-Poruba, květen 2019. 13/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Návštěvníci na letním koupališti v Porubě si užívají teplé dny, 30. července 2018 v Ostravě 14/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Návštěvníci na letním koupališti v Porubě si užívají teplé dny, 30. července 2018 v Ostravě 15/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Návštěvníci na letním koupališti v Porubě si užívají teplé dny, 30. července 2018 v Ostravě 16/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Návštěvníci na letním koupališti v Porubě si užívají teplé dny, 30. července 2018 v Ostravě 17/29 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň Návštěvníci na letním koupališti v Porubě si užívají teplé dny, 30. července 2018 v Ostravě 18/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina v Ostravě-Porubě 15. června 2019. 19/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 20/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 21/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 22/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 23/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 24/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 25/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 26/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 27/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 28/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě. 29/29 Zdroj: Deník / Pavel Netolička Letní koupaliště Vřesina, 15. června 2019 v Ostravě - Porubě.

„Tři měsíce pracuji tady a pak si hledám něco nového. V minulosti jsem pracovala v obchodu s oblečením, kde mi šéfová vycházela vstříc s tím, že po létu jsem se mohla vrátit. Tak už to teď bohužel není,“ říká Menšíková. Podle jejích slov by ale ani tak neměnila. „Maximálně bych bar sbalila a přestěhovala někam k moři, kde jsou turisté,“ dodává s úsměvem provozovatelka Palm Beach Baru.

K TÉMATU

Z historie areálu - Ostravané se zde koupou už přes 60 let

Stavba byla zahájena v roce 1958 s celkovým nákladem 3,9 milionu korun. Kvůli nedostatku pracovních sil se výstavba vlekla až do roku 1962, kdy proběhlo slavnostní otevření Letního koupaliště v Porubě, kterému místní říkají Vřesina. Během 61 leté historie prošel areál několika úpravami, které postupně vyplynuly ze zvyšujících se nároků na provoz koupaliště, hygienických požadavků na kvalitu vody a úpravu komfortu a nabízených služeb.



CENÍK LETNÍHO KOUPALIŠTĚ OSTRAVA-PORUBA



Vstupné celodenní:

Dospělý: 170 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 120 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Rodinné vstupné 2 dospělí, 1 dítě: 440 Kč

Každé další dítě k rodinnému vstupu: 80 Kč



Vstupné odpolední - od 16 hodin:

Dospělý: 140 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 100 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Rodinné vstupné 2 dospělí, 1 dítě: 360 Kč

Otázka pro Jaroslava Kováře (šéfa společnosti Sareza): Jaká je budoucnost Letního koupaliště?

Jaroslav KovářZdroj: Deník/Pavel Sonnek"Letní koupaliště má za sebou více něž 60 let provozu a svojí velikostí, jak množstvím vody, tak i celkovou plochou patří mezi unikátní koupaliště nejen v České republice, ale i v Evropě. Byla by velká škoda tak výjimečnou možnost koupání v přírodě, nejen pro obyvatele Ostravy a okolí, ale i pro zahraniční návštěvníky, převážně z Polska, nezachovat do dalších let. Současně je ale třeba zdůraznit, že se jedná o letní, sezonní areál, který je v provozu přibližně 3 měsíce v roce a jeho návštěvnost je velmi závislá na počasí. Samotné zajištění provozu je finančně velmi náročné a naší snahou je udržovat areál pro naše návštěvníky v co nejvyšší kvalitě, v současné době převážně formou údržby stávajícího vybavení a atrakcí. Nicméně v dlouhodobém plánu máme i několik investičních záměrů, které by ještě více zpříjemnily pobyt na koupališti," šéf společnosti Jaroslav Kovář.

Anketa: Navštěvujete Letní koupaliště v Ostravě-Porubě?

Monika Magnusková (25 let): Na Vřesinu jsem chodívala dříve často, protože tam vždy byla možnost si kromě koupání i zasportovat a zahrát třeba Beach volejbal.

Dana Baková (74 let): Bydlím v Porubě celý život a na koupaliště jsem chodila už za mlada, pak s dětmi a před dvěmi lety jsem tam vzala i vnoučata.

Petra Krejčí (38 let): Byla jsem tam pouze párkrát a to ještě snad na střední škole. Máme bazén na zahradě, tak už koupaliště nenavštěvujeme.

Jiří Besta (25 let): Od koupaliště bydlím kousek, ale poslední tři roky jsem tam zavítal minimálně, protože mi to časové důvody už tolik nedovolují. Obecně tam ale chodím rád.