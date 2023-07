Vyvážení hnoje, čištění a pak vyjížďka. Děti ve sportovním klubu Mušketýr ve Slezské Ostravě zažívají dobrodružné léto v koňském sedle. „Lidé si často myslí, že s koňmi to je jen o ježdění. Opak je ale pravdou, proto děti učíme poctivé péči o koně,“ vysvětluje vedoucí příměstského tábora Markéta Hovjacká.

Reportáž z příměstského táboru s koňmi v SK Mušketýr, 14. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Trojické údolí se každé léto stává dějištěm příměstských táborů SK Mušketýr. Dospělé jezdce zde na pět dní vystřídají děti od 6 do 16 let, které se zde od rána do odpoledne točí kolem koní. „Prioritou je naučit děti, že se o koně postarat a ukázat jim, jak celý proces kolem vypadá,“ říká Hovjacká.

Příměšťák i s přespáním

Celý program zde začíná od rána, kdy děti vyváží hnůj a čistí stáje i koně. Poté se učí je osedlat a připravit na vyjížďku. „Pravou rukou instruktorů jsou zde i děti, které navštěvují klub i v průběhu roku a předávají tak poznatky a zkušenosti těm mladším,“ popisuje vedoucí příměstského tábora. Přes to, že se podle obsazenosti táboru zdá, že zajímá hlavně děvčata, tak se zde najdou i chlapci. „Jezdím na koni asi čtvrt roku a všechno mě to tu baví,“ říká sedmiletý Mikuláš.

FOTO: Návrat do středověku? U Těrlické přehrady z praku nestřílela jen práčata

Kromě péče a ježdění na koních se děti účastní i táboráku a mají možnost vedle stájí i přenocovat. „Máme zde k dispozici stany, které děti využívají během dne jako převlékárny. Pokud chtějí, tak zde jeden den v rámci táboru mohou přespat,“ říká pořadatelka táboru.

Talent není vše

Ačkoliv tábory pořádají už přes 20 let, zájem o ně se letos rapidně snížil. „Nevíme, jestli to je tím, že rodiče teď nemají tolik peněz, nebo děti raději nechávají doma. Několik turnusů máme obsazených, ale dva budeme muset zrušit, protože nejsou obsazené. To se nám letos stalo poprvé,,“ uvádí Hovjacká.

Cena příměstského táboru se odvíjí od jeho typu. První je rozdělen na dvě části - dopoledne děti tráví u koní a odpoledne v lese s táborovými hrami a soutěžemi. Druhý je intenzivní a celý den se odehrává pouze u koní. Děti se naučí i teorii jezdectví, licenční podmínky a vše co by jim mohlo v budoucnu pomoct v jezdecké kariéře.

VIDEO: Nový song Jiřího Krhuta s postřehy z Chorvatska baví internet

Už během táboru zde trenéři a instruktoři poznají, zda mají ratolesti na jezdectví talent či nikoli. I ten se však podle Hovjacké může nahradit houževnatostí.

„Všichni chtějí být hned jezdci na koní, ale cesta k tomu je dlouhá. My už ale umíme rozlišit, kdo má na to talent a kdo ne. Často se ale stává, že ten kdo ho má, je lenivec. Toho pak může snadno předběhnout jedinec svou houževnatostí a láskou ke koním,“ vysvětluje vedoucí, která se u koní skoro narodila. „Jsme tady takovou holkou pro všechno. Stala jsem se i zemědělcem, abychom si krmení pro koně vyráběli sami. Jsme ale i trenérka, vedoucí u táborů, chovatelka a jezdkyně,“ dodává s úsměvem Hovjacká.