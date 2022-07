Štěrkovna Open Music odstartovala, Rottrovou nahradí Fialová a další hvězdy

„Půjdeme přes náměstí Dr. Edvarda Beneše po Nádražní směrem na Důl Jindřich, potom k Nové radnici a odtud do Komenského sadů, kde bude zakončení u Památníku Rudé armády,“ upřesnila Klára Stolinská s tím, že do Komenského sadů by měl průvod dorazit okolo 15. hodiny.

Podle Kláry Stolinské se průvodů v minulosti účastnilo okolo tisíce lidí, kolik by jich mohlo být letos, nedokáže odhadnout. „V průběhu minulých dnů byla účast na akcích pěkná, ale na sobotu je hlášený déšť s bouřkami, takže nevíme, kolik lidí přijde,“ uzavřela Klára Stolinská.