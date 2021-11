Zatímco například Krnov "odolává", na Karvinsku již kulturní program zrušili. V metropoli sousedního Olomouckého kraje sice vánoční strom svítí, pódium ale zůstane prázdné.

Ostrava

„Doprovodný program jako ruské kolo, vánoční kluziště, workshopy či stánkový prodej určitě bude, jelikož se tam dá regulovat počet lidí,“ potvrdila Deníku mluvčí Ostravských Vánoc Pavlína Merendová.

Už při přívozu vánočního stromu na centrální Masarykovo náměstí upozornila na to, že samotné rozsvícení vánočního stromu se kvůli covidu obejde bez kulturního doprovodu a veřejnost se nedozví ani přesný den a čas rozsvícení. Desetimetrový smrk přivezli a usadili v Ostravě včera - VÍCE ZDE.

„Jsme si vědomi, že rozsvícení stromu je tradičně velmi oblíbeným bodem programu, který táhne tisíce návštěvníků,“ popsala dilema volby náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová.

„V tuto chvíli si nemůžeme dovolit zvát na náměstí velké množství lidí,“ konstatovala s ohledem na proticovidová opatření Merendová s tím, že jaká bude podoba kulturního programu, a bude-li nějaký, se veřejnost dozví ve středu.

Krnov

Krnované se setkávání ve venkovním prostoru nebojí. „Co se týče adventního programu na náměstí, stále počítáme, že proběhne v nezměněné podobě, ale jsme samozřejmě závislí na aktuálních protiepidemických opatřeních,“ vzkázal občanům starosta Krnova Tomáš Hradil.

První adventní neděli tak bude samozřejmé sledovat slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na krnovském náměstí. Uskuteční se 28. listopadu v 17 hodin a nebude chybět ani ohňostroj.

V případě příznivé epidemické situace budou o týden později na stejném místě zahájeny Vánoční trhy s bohatým doprovodným programem, které potrvají od neděle 5. do soboty 11. prosince, a to vždy od 10 hodin do 19 hodin. Chybět nebude kolotoč pro děti, tvoření v kouzelné dílničce, Ježíškova pošta a bohatý doprovodný program.

Karviná a Havířov

Vedení města Karviná se v pondělí odpoledne dohodlo s vedením Městského domu kultury v Karviné na zrušení původně plánovaného rozsvícení vánočního stromu a následného kulturního programu. Lidé ale o vánoční jarmark nepřijdou. Na Masarykově náměstí proběhne od 28. listopadu do 23. prosince - VÍCE ZDE.

Také vedení Havířova v pondělí rozhodlo o zrušení programu letošního Vánočního městečka, které začíná tento pátek na náměstí Republiky. Stánky s vánočním zbožím, jídlem a pitím, i vánoční strom zůstávají, vánoční podkres zajistí reprodukovaná hudba - VÍCE ZDE.

Olomouc

Letošní Vánoční trhy se kvůli problematické covidové situaci uskuteční bez kulturního programu, stánky s tematickým zbožím a s punčem však zůstávají otevřené. Trhy budou probíhat do 23. prosince. Otevřeny budou každý den od 10 do 21 hodin, v pátek a sobotu pak do desáté hodiny večerní.

Na změnách se dohodlo vedení města s pořadatelem vánočních trhů. Strom na Horním náměstí svítí už od pátku 19. listopadu.

„Neproběhne ani žádný z avizovaných koncertů,“ sdělilo město. Stánky i punče podle vedení města zatím zůstávají. Vánoční atmosféru v centru Olomouce by měla navodit místo živých koncertů alespoň reprodukovaná hudba.

Zdroj: Deník