/FOTOGALERIE/ Huť Liberty Ostrava rozeslala svým dodavatelům a partnerům dopis, kde vysvětluje svou tíživou situaci. Firmy však chtějí své peníze, některé už huti určily lhůtu, po níž začnou situaci řešit právní cestou. Odbory se mezitím marně dožadují schůzky s majitelem Guptou, pravidelně se scházejí pouze s prostředníky. Na SOS volání dosud nereagovala ani vláda. Kdy se znovu rozjede vysoká pec?

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V kunčické huti v Ostravě nadále panuje neutěšená situace. Po koksárenské baterii huť kvůli špatné situaci na trhu v pondělí 23. října dočasně odstavila také poslední vysokou pec a odbory věští konec prvovýroby a problémy se zaměstnaností.

Na klíčovou otázku, zda se vysoká pec rozjede v avizovaném termínu, nebo se prvovýroba zastaví, přichází pozitivní odpověď a sliby. „Platí avizovaný termín zafoukání vysoké pece č. 3 do čtrnácti dnů, plus minus dva tři dny, protože to není jednoduchý proces. Aktuálně to vychází na období 7. až 9. listopadu,“ řekla k obnovení prvovýroby ve vysoké peci mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková.

Odbory disponují stejnou informací. „Pec se má rozjet 8. listopadu a předpokládám, že k tomu také dojde,“ uvedl pro Deník odborář Petr Slanina.

Marné volání

Strategii, jak bude huť postupovat dál, však ještě vedení společnosti odborům nesdělilo. „Záměr společné schůze se státem a majiteli se nepohnul, poslali jsme dopis ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi, ale dosud nemáme žádnou odpověď. Nevidíme ani žádnou snahu ze strany majitele Sandžíva Gupty, že by se s námi chtěl setkat,“ posteskl si Slanina, podle něhož s některými odborovými svazy jednal dosud jen předseda představenstva. „S námi ne.“

Mluvčí podniku Kateřina Zajíčková uvedla, že společné schůzce managementu společnosti a zástupců států se huť nebrání. „Je to však akce odborů a nebyli jsme osloveni, abychom takovouto schůzku zorganizovali. Jejímu uskutečnění jsme však otevření,“ řekla Zajíčková, podle níž vnitrofiremní komunikace probíhá.

„Pan majitel vyslal svého zástupce, vrcholný manažer s odbory jednal a odpověděl na všechny otázky, na spokojenost s odpověďmi se ale zeptejte jich,“ uvedla mluvčí s tím, že schůzky vrcholového vedení Liberty Ostrava (nikoli celé skupiny) a zástupců odborů se konají pravidelně jednou měsíčně a místní vedení se s odbory schází co čtrnáct dní.

Partneři dostali dopis. Huť jim neplatí

Deník zjišťoval, zda situaci v huti bude vláda řešit a bude-li souhlasit se schůzkou v Ostravě, od středy však na své dotazy nedostal odpověď. Odpovědi však dávají obchodní partneři huti. A to na otázky ohledně platební morálky Liberty Ostrava, o které se toho proslýchá mnohé, dosud však v obecné rovině.

Zdroj: Youtube

Liberty Ostrava jim poslala dopis, v němž tíživou situaci vysvětluje, žádá o pochopení a trpělivost. Dostala jej i společnost Betochem, u které má huť neuhrazené faktury po splatnosti. „Liberty v dopise projevuje vůli situaci řešit a zaplatit své závazky, je otázka, kdo tomu věří, a kdo ne. My prozatím nemáme důvod nevěřit,“ řekl Deníku ředitel Betochemu Miroslav Moudrý. „Pravda je taková, že je to velký subjekt a málokterý právník si dovolí dát Liberty do konkurzu a soudit se s nimi. Je to samozřejmě nepříjemné, ale není moc možností, co s tím dělat,“ řekl otevřeně.

Na zaměstnance dodavatelské firmy to podle něj nemá vliv. „Chybějící platby, které jsme od Liberty nedostali, hradíme ze svých zdrojů. Všichni zaměstnanci, kteří pro nás pracovali nebo pracují, dostali řádnou výplatu. Je však třeba rozlišovat, kdo je náš zaměstnanec, a kdo pro nás pracoval např. na smlouvu o dílo,“ upozornil ředitel Betochemu. Firma zatím huti poslední termín splatnosti nestanovila. „Monitorujeme situaci, ale moc s tím dělat nemůžeme. I stát je do určité míry věřitel a nic zásadního nepodniká.“

Ultimátum do konce měsíce

Víru, zároveň však také neústupnost, projevila i ostravská společnost AMO Mont. „Liberty Ostrava u nás nějaké závazky a faktury po splatnosti má, věříme, že je uhradí. Samozřejmě pokud by situace byla neúnosná, začali bychom to řešit soudní cestou. K zaplacení pohledávek dáváme firmě čas do konce listopadu,“ vyřkl jasný termín jednatel AMO Mont Ostrava Boris Bindač. A to i proto, že jeho lidí se platební neschopnost huti dotýká.

„Nevíme, jestli budeme první, kdo by proti huti zahájil soudní spor, o to nám ani nejde, svá práva jsme ale připraveni hájit. Je pravda, že někteří naši zaměstnanci jsou kvůli této situaci doma bez práce. V huti vykonávají specifickou činnost, kterou ovládají, a když jim nabídnu, aby místo toho šli kopat někam do výkopu, odmítnou to,“ uvedl Bindač.

Krize se zhoršila v létě

Podle informací Deníku Liberty Ostrava neplatí včas také dalším firmám, například GTH Multicatering, která jí zajišťuje stravování, dceřiné společnost Tameh Czech, Siemensu nebo donedávna také ostravské společnosti Q-Elektrik, která už situaci rázně vyřešila.

Dodavatelské firmy neustále se zhoršující platební morálku potvrzují. „Od loňského prosince se začali s platbami zdržovat, ale byť pozdě, platili. Ke zlomu došlo letos v srpnu, kdy se platby zadrhly více, případně úplně zastavily. Chce-li ještě huť s někým spolupracovat, musí se nějak zajistit. Není tajemstvím, že jsou už několik let nepojistitelní a žádná banka vám na ně nedá garanci. A bez zajištění plateb je to s nimi dost riskantní,“ řekl Deníku anonymně nejvyšší zástupce jedné z firem, kde Liberty Ostrava výše popsané praktikovala.

Otázka zaměstnanosti

Nejistota nadále oplývá i mezi zaměstnanci, kteří se strachují o práci. „Máme informace, že vedoucí daného provozu dnes musí řádně zdůvodňovat, zda zaměstnance opravdu v této situaci, kdy vyrábíme jen velice slabě, huť potřebuje, nebo ne,“ řekl odborář Petr Slanina.

„Chtěl jsem nastoupit pod kmen, ale žádost byla zamítnuta s tím, že je stopka a spíš lidi, jež nemají smlouvu na neurčito, budou propuštěni,“ popsal Deníku svou zkušenost jeden z pracovníků, který na stávající situaci tratí. „Vyzdívali jsme tandemové pece. Teď jsme doma bez práce a hlavně bez peněz, protože Liberty neplatí firmám faktury,“ dodal muž.

Podle informací Deníku chce firma nastavit novou výrobní strategii. Kmenovým zaměstnancům zatím platí řádně dál.