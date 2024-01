Liberty chce férovou cenu energií, Tameh dlužnou částku. A zaměstnanci sedí doma

Do nového roku se přehouply i staré problémy. Výroba v ostravské huti Liberty je stále zastavena, protože firma nemá energie na provoz. Dodavatel Tameh, toho času v insolvenci, je nemá z čeho vyrábět, protože mu huť dluží dvě miliardy korun. Zaměstnanci obou firem jsou od Vánoc doma „na překážce“. O co se hraje? A dostanou se do hry Poláci?

Aktuální stav v Liberty Ostrava pohledem Tameh Czech. | Video: Tameh/Patrik Schober