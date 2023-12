Obavy z „nové“ koksovny

„Jen ať podnikají, ale staré neekologické provozy ať lehnou popelem. A uvolněné místo ať umožní výstavbu budov s nabídkou nových pracovních příležitostí. Pokud je nyní chtějí rozprodat, hrozí, že vznikne další koksovna, do které si může někdo přivážet uhlí, jak se mu zlíbí, vyrábět dál koks a zase ho odvážet pryč, aniž by z toho region měl alespoň ten produkt. Vysokopecní koksárenská baterie 11 v Liberty je přitom ve dvakrát horším stavu než koksovna v Přívoze. Pokud někdo dovolí, aby se tu znovu naplno produkoval ten největší odpad, jsme zpátky na začátku,“ kroutí hlavou politik. Záměr musí být podle něj jasný. „Co nejrychleji musí v koordinaci s městem a ministerstvem dojít ke zbourání všech nepotřebných a krutě podfinancovaných provozů.“

Liberty Ostrava městem duchů: Sklady prázdné, firmy odvážejí nesplacený materiál

Jinak by se podle něj mělo nahlížet také na stále proklamovaný záměr vyrábět do roku 2030 v Ostravě zelenou ocel. „Ono to může být všechno provázané a může to začínat už u nynějšího záměru udržovat v teplém útlumu vysokou pec. Může to být záměr, aby to vypadalo, že huť stále jaksi funguje, získaly se povolenky k možnému prodeji a opět se obešel systém. Nedejbože pokud by se jim skutečně podařilo prodat koksovnu. Z toho, co zpeněží, pokud zisky opět nevyvedou a někde je nestopí, postaví moderní ocelárnu, která však z hlediska dopadu na životní prostředí nemusí mít žádný pozitivní dopad, pokud někdo z těchto peněz vedle rozjede starou ocelárnu. Pak by všechny ty sliby o zelených investicích nakonec majitele de facto nic nestály.“

Jediný cíl: vyvést, prodat, zpeněžit

Huť totiž podle radvanicko-bartovického starosty stojí ve slepé uličce. „Na to, aby se huť restrukturalizovala, je dnes velmi špatná doba, nejlepší situaci na přebudování areálu před deseti lety jsme propásli. Kdyby dnes žádná Liberty nebyla, dost možná by tady byly lepší pracovní příležitosti, Ostrava by byla dál. Když huť kupoval Mittal, pracovalo tam přes 18 tisíc lidí, když ji kupovala Liberty, bylo jich tam stále přes 10 tisíc. A co zde máme dnes? Šest tisíc lidí pracuje pro člověka, který z firmy jen vyváděl zisky, nenechal žádný polštář pro tyhle časy, maximalizoval své jmění a vůbec mu nezáleželo na lidech, které zaměstnává,“ nešetří vedení huti Aleš Boháč.

Krize v Liberty Ostrava: huť žádá soud o ochranu kvůli dluhům, jaké má plány

„Kdyby aspoň s těmi zisky po sobě zanechal tu neustále slibovanou moderní ocelárnu, měli by lidé zachráněnou práci. Ale kvůli nezájmu řady politiků, kraje i státu je fabrika tak podfinancovaná, že nevěřím, že v době nelukrativního trhu najde kupce, ani že se transformuje,“ predikuje náměstek primátora.

Tahy s Tamehem jsou podle něj vysoce účelové a firmy, kterým Liberty neplatí, podle něj své peníze už nejspíše ani neuvidí.

Problémy průmyslových firem v Ostravě: hejtman svolává krizovou schůzi

„Jsou nevymahatelné. Na každém pozemku, který má Liberty v Radvanicích a Bartovicích, se píše, že věřitelem huti je zahraniční banka, která je kupodivu v insolvenci. Vždyť ani ty pozemky už nám tady neříkají pane,“ kroutí Aleš Boháč hlavou nad tím, kam celá situace dospěla. Za vším podle něj stojí velice podivné manažerské kroky.

„Jsou nečitelné a nedůvěryhodné. Dlouhodobě se tady hraje nečestná hra.“ Huť se podle něj v horizontu měsíců, jak si vedení přeje, nevzchopí.