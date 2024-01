Pětačtyřicet let dojížděl Jaroslav Hrabuška do největšího českého hutního komplexu. Zažil tu komunisty s „jejich“ Klementem Gottwaldem, přerod do akciové společnosti, částečnou privatizaci, odprodej státního podílu indickému magnátovi i převzetí dalším indicko-britským vlastníkem. A dnes s napětím sleduje boj o přežití „enháčka“ už jen jako důchodce.

„Dělal jsem tam od devatenácti let, celou dobu ve vodním hospodářství, které zásobuje ocelárnu i samotné vysoké pece provozní vodou. Je to prakticky jedna velká čerpací stanice s velínem,“ popisoval pamětník dojíždějící svého času z domovské Poruby na opačný konec Ostravy až do Kunčic. Pracoval na směny – jak bývalo ostatně zvykem kvůli zajištění plynulého provozu.

„Začalo to, když převzal podnik Mittal,“ komentoval problémy u největšího ostravského zaměstnavatele. Nejprve nebylo navenek „nic vidět“, jen ve fabrice se méně investovalo do technologií. A začalo se proslýchat, že majitel místo oprav využívá zisky pro sebe – vyvádí je pryč. Přišlo šetření se snižováním stavů, kdy pamětník i mnoho jeho kolegů žili v dilematu, jestli vzít odchodné se slušnými „zlatými padáky“, nebo pár let ještě vydržet do penze.

„Gupta začal enháčko dojit taky. Vyvezl zisky, prodával za miliardy emisní povolenky, téměř nic tam neinvestoval do oprav a hlavně přestával platit dodavatelům,“ popisoval důchodce z Liberty Ostrava. Zpočátku nebyly dluhy natolik do očí bijící, až dorostly do nebývalé míry, která způsobila aktuální krizovou situaci v huti.

„Jsem sice v důchodu, ale mám strach, aby to nekrachlo. Nebo, aby to nedopadlo tak, jako svého času spory o TV Nova, kdy se dva gangy hádaly a nakonec všecko zaplatil náš stát,“ nechal se slyšet pamětník Nové huti Klementa Gottwalda (NHKG), Nové huti, ISPATu, ArcelorMittalu a Liberty Ostrava.

Penzista z „enháčka“ je samozřejmě nadále v kontaktu se svými někdejšími spolupracovníky, mezi nimiž se rozšířilo mínění, jestli oba byznysmeni s indickými kořeny – Lakšmí Mittal a Sandžív Gupta – tak trochu nehrají na český stát i nějakou habaďůru: „Co když se domluvili a jeden druhému neprodal elektrárnu, kterou potřebuje fabrika pro zajištění svého chodu?“

Bývalí i současní zaměstnanci LIBERTY jsou prý zajedno v tom, že vlastník se každopádně snaží vytáhnout peníze, odkud se dá. „Mělo by se zabránit, aby letos vyvezl znovu do zahraničí emisní povolenky. Hlavně kvůli nim podepsal přece kolektivní smlouvu,“ mínil pamětník. A záchrana podniku? Ta, jak konstatoval, může záviset zejména na tom, jak se indičtí byznysmeni domluví na dluzích a cenách.