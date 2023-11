/TÉMA DENÍKU/ V pondělí 23. října huť Liberty Ostrava kvůli situaci na trhu dočasně odstavila vysokou pec, poslední, která ještě byla v provozu. Razantně tím omezila prvovýrobu, situace měla trvat přibližně dva týdny. Termín oznámení znovuzprovoznění pece se opakovaně oddaluje…

Fotoreportáž z Liberty Ostrava, 8. července 2021. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

V zaměstnancích huti a návazných firem přetrvává nejistota. Huť přislíbila, že propouštět nebude, to ale předpokládá zachování prvovýroby přímo v kunčickém areálu. Jenže vysoká pec, která měla být mimo provoz kvůli špatné situaci na trhu asi dva týdny, je stále v útlumu.

„Nevím, co za odkladem zveřejnění termínu zafoukání vysoké pece vězí, mám stejné informace,“ reagoval odborář Petr Slanina na skutečnost, že Liberty Ostrava měla oznámit termín znovuzprovoznění vysoké pece v pondělí, poté v úterý a nakonec uvedla, že jej oznámí až v průběhu týdne. „Pec se má rozjet 8. listopadu a předpokládám, že k tomu také dojde,“ věřil přitom ještě minulý týden Slanina.

„Měli jsme mít s vedením dnes schůzi, která byla zrušená a uskuteční se nejspíše rovněž někdy v týdnu,“ zmínil odborář. Schůzi s vedením tak nahradí setkání odborářů se zaměstnanci po dnešní odpolední směně. „Za této situace je samozřejmě jakákoli informace zneklidňující. Nervozita je patrná,“ popsal Deníku Slanina důvod společné schůze.

Mluvčí podniku Kateřina Zajíčková, s níž je Deník průběžně v kontaktu, popřela, že by to signalizovalo další problémy. „Pouze se stále tvoří strategické plány, a proto zatím není známo přesné datum uvedení vysoké pece zpět do provozu,“ uvedla Zajíčková.

Naráží tak na dřívější informaci Deníku, že do Ostravy už před několika týdny dorazil z pověření majitele Sandžíva Gupty speciální tým a manažer, kteří mají nastavit novou výrobní strategii Liberty Ostrava. Zafoukání vysoké pece se má odvíjet od této nastolené strategie.

„Vysoká pec je nyní v teplém útlumu a je stále udržována tak, aby nebyla technologicky poškozena,“ ujistila Kateřina Zajíčková. „Režim odstavení vysoké pece tuto situaci umožňuje, je tam ještě rezerva, do kdy je možné bez následků pec znovu rozjet,“ potvrdil odborář Petr Slanina. V podobné situaci se v dříve ocitla rumunská huť ze stejné skupiny, která byla udržována v útlumu řadu týdnů.

„Jedná se teď spíše o to, co bude dál ve střednědobém horizontu. Mám na mysli avizovaný stop-start režim, kdy huť plánuje tento krok v budoucnu opakovat podle toho, jakou nastaví strategii,“ dodal Slanina. Vedení huti seznámí odbory, zaměstnance a veřejnost s chystanou strategií ještě tento týden.