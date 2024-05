Bude už jen líp? Proklamace ostravské huti Liberty, že s vidinou reorganizačního plánu se udrží výroba, zaměstnanost i zbývající pověst podniku, prudce narážejí na realitu.

Až dva tisíce lidí demonstrovalo před Liberty Ostrava za práci | Video: Deník/Petr Jiříček

Podle aktuálních informací huť dluží už i na sociálním a zdravotním pojištění svých zaměstnanců státu a navzdory obavám odborů, že to nemůže dobře dopadnout, chystá odstavit i zbývající koksárenské baterie. To v situaci, kdy nemá zajištěnou energetickou soběstačnost podniku.

Na nové finanční problémy ostravské huti upozornili odboráři. Podle nich Liberty neodeslala státu platbu za zdravotní pojištění a část platby za sociální pojištění za březen. Navzdory prohlášení huti, kolik skupina Liberty Steel posílá do Ostravy financí na zajištění provozu, je to tak další rizikový faktor budoucího vývoje v podniku.

Plán B se stává plánem A. Liberty plánuje budoucnost bez Tamehu. Co to znamená

Liberty Ostrava uvedené potíže přiznala, dokonce uvedla, že se s placením může zpožďovat i nadále. „Určitá část plateb se opozdila kvůli vyšším nárokům na hotovost tak, jak se postupně snažíme zvyšovat výrobu a dostat zaměstnance zpátky do práce,“ uvedl mluvčí podniku Ivo Štěrba. „Jsme v kontaktu s těmi, kterých se to týká, abychom situaci efektivně vyřešili. Byť se budeme vždy snažit provádět platby včas, může během plnění restrukturalizačního plánu a finanční stabilizace podniku docházet v určitých momentech ke krátkodobým zpožděním plateb,“ doplnil mluvčí.

V situaci, kdy firma dluží miliardy věřitelům, z toho přes dvě miliardy energetickému Tamehu, který se proto snaží vyšachovat ze své restrukturalizace, to na nadějných vyhlídkách příliš nepřidává. Stále přitom neví, jestli připravený a většinou věřitelů schválený restrukturalizační plán bude moci zrealizovat. Rozhodovat o tom bude v těchto týdnech Krajský soud v Ostravě, přičemž bude muset vzít v potaz i námitky Tamehu.

Výběrové řízení, jaké svět neviděl? Deník získal svědectví o korupci v Hlučíně

„Z aktuálních zpráv restrukturalizačního správce vyplývá, že potřebná většina věřitelů nehlasovala pro vyloučení Tamehu a tím pádem restrukturalizační plán nemohl být přijat. Do doby, než rozhodne o restrukturalizaci soud, jsou veškerá prohlášení Liberty Ostrava bezpředmětná,“ uvedl mluvčí Tameh Czech Patrik Schober s tím, že firma se nyní v insolvenci způsobené dluhy ze strany Liberty snaží prostřednictvím nalezení nového investora o vlastní reorganizaci. Jen tak dokáže zajistit provoz a udržet zaměstnance.

S Tamehem na věčné časy? Svazek se rozpadl

Ačkoli to je zjevné už delší čas, Liberty mezitím poprvé zcela otevřeně přiznala, že s Tamehem (někdejší Energetikou, která byla vyčleněna do samostatné firmy už za předchozího vlastníka huti, pozn. red.) už spolupracovat nebude. Jak už Deník informoval před dvěma měsíci, plán B se stává plánem A. „Vedení společnosti Liberty Ostrava se nepodařilo do stanoveného termínu nalézt shodu s vedením společnosti Tameh Czech o zajišťování dodávek energií za férových a oboustranně přijatelných podmínek. Proto Liberty Ostrava přistoupí k realizaci plánu B restrukturalizačního plánu, který s další spoluprací s Tamehem nepočítá,“ potvrdil Ivo Štěrba.

Dívejte se, sahejte, přeje si David Moješčík. V Čeladné odhalil svou novou sochu

To znamená, že vysokou pec huť zprovozní v ideálním případě až začátkem příštího roku A to ve chvíli, kdy Liberty vybuduje vlastní energetický komplex. K realizaci i termínům jsou však odbory velmi pesimistické. Navíc to znamená odstavení i posledních zbývajících koksárenských baterií. I tento záměr huť potvrdila.

„Firma nyní zahájí konzultace a technologickou přípravu k možnému odstavení dvou zbývajících koksárenských baterií, což povede k dalšímu snížení nákladů o více než 1 milion eur (25,2 milionu korun) měsíčně,“ uvedl Ivo Štěrba, podle něhož to nemá značit snižování pracovních míst. „Dotčeným zaměstnancům bude nabídnuta rekvalifikace a přesunutí na jinou pozici v rámci podniku,“ ubezpečila Liberty Ostrava.

Stíny v mlze čeká zvrat v případu mladého Černého. Kde natáčeli vraždu policisty

Podle odborů má jít o stav, za kterého však není restrukturalizace huti možná. O to větší důraz tak bude kladen na znění budoucí kolektivní smlouvy. Ta stávající vyprší v polovině tohoto roku, vyjednávání o nové už se rozběhla.