Co však tisícům zaměstnanců dělá patrně největší starosti, je to, jaké peníze budou dostávat, až v červnu vyprší stávající kolektivní smlouva.

V tomto ohledu bylo vedení podniku o něco sdílnější. „Co se týče příspěvků na penzijní připojištění, všechny platby jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele jsme odeslali 30. dubna,“ uvedl mluvčí Ivo Štěrba. Nevysvětlil však, proč je lidé na spořících účtech nemají. „Není přesné, že příspěvky neodešly, 30. dubna z firmy odešly, nebyly však připsány lidem na účty,“ upřesnil odborář Petr Slanina s tím, že nyní „už je to zřejmě napraveno“.

Další problémy však zaměstnanci evidují v souvislosti s penzijním spořením. „Části zaměstnanců nepřišel za duben příspěvek na penzijní spoření, a to ani částka, kterou si sami zaměstnanci nastavili a která jim odchází ze mzdy spolu s příspěvkem zaměstnavatele. Jelikož je už květen, obávám se, že se bude situace opakovat,“ zmínil rovněž v úterý další pracovník, jehož totožnost redakce zná.

Huť obavy výslovně nevyvrátila. „Jedná se o spekulace a taková vyjádření nebudeme komentovat,“ vzkázal jen mluvčí podniku Ivo Štěrba. Odbory jsou v tomto ohledu pozitivní. „Není to pravda. Věřím, že ve čtvrtek budou mzdy vyplaceny,“ uvedl odborový předák Petr Slanina.

Bude to nyní jiné? „Dnes byla vedením společnosti Liberty Ostrava sdělena informace odborům, že výplata za měsíc duben, která má přistát na účtech zaměstnanců 16. května, asi bude posunuta na konec června, jelikož to umožňuje zákoník práce. Vedení Liberty nezajímá, z čeho budou zaměstnanci žít,“ posteskl si v úterý Deníku jeden ze zaměstnanců.

„Vedení přišlo s tím, že chce o 25 procent snížit tarify ve mzdách, což je jedna z vícero základních složek mezd. Kdyby se snížila tato složka o 25 procent, znamenalo by to pokles reálné hrubé mzdy zhruba o 18 procent, podle příplatků,“ potvrdil záměr podniku odborář Petr Slanina. Zdůraznil však, že odbory, které samy šly do jednání o nové kolektivní smlouvě s požadavkem na 15procentní zvýšení mezd, s tím za žádných okolností nebudou souhlasit.

„Předložili jsme odborům realistický výchozí návrh, který odpovídá našim závazkům snižovat náklady, jak jsme uvedli v našem restrukturalizačním plánu, a který reaguje na nepříznivé podmínky na trhu s ocelí v Česku i celé Evropě,“ uvedl mluvčí Liberty Ostrava Ivo Štěrba.

Dluhy firmám zaplatí lidé?

„Pro nás je jakékoli snížení mzdy nepřijatelné. Zaměstnavatel slibuje všem věřitelům vyplacení sta procent pohledávek a chce to platit z mezd zaměstnanců? Věřitelům slíbí vše a pak řekne, že sníží mzdy zaměstnancům? Pak je jasné, že pro věřitele potřebuje sehnat peníze a chce je ušetřit na zaměstnancích,“ odmítá Slanina přistoupit na záměr huti. „Kdybych nevěřil, že něco změníme, ani bych nevyjednával. Klidně to dovedu do fáze, že odstavím i ty poslední agregáty, které v huti ještě jedou,“ varuje Slanina.

Do práce nyní dochází asi 1700 z pěti tisíc zaměstnanců, dochozí dostávají sto procent mzdy, lidé doma už jen 70 procent. Problémy huti vyeskalovaly na podzim, kdy dodavatel Tameh Czech kvůli nesplaceným pohledávkám za zhruba dvě miliardy korun zastavil dodávky energií do huti. Následně kvůli tomu skončil v insolvenci, Liberty prochází restrukturalizací. Její plán, schválený věřiteli, což Tameh rozporuje, však teprve musí odsouhlasit Krajský soud v Ostravě, který bude situaci posuzovat komplexně.

Huť přitom v posledních dnech dlužila také za vodu Ostravským vodárnám a kanalizacím. Potvrzením o vyrovnání dluhu odbory sice nedisponují, považují to však za pravděpodobné. Jinak už by prý voda netekla. Takto vypadá restrukturalizace Liberty Ostrava v praxi.