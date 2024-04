Uvádí stanovisko vlády, že zatím nebyl naplněn požadavek na vrácení peněz vyvedených do zahraničí. "Dokud se tak nestane, vláda nebude huti poskytovat žádné prostředky daňových poplatníků," dodal podle ČTK Síkela s tím, že jde o více než deset miliard korun.

Společnost Liberty označuje středeční jednání o situaci ve firmě s českými ministry za velké zklamání.

„Dnešní jednání s ministry a jejich následné komentáře jsou pro skupinu Liberty Steel velkým zklamáním. Ministři projevili jen velmi málo pochopení a ochoty porozumět složité situaci," říká mluvčí skupiny Liberty Steel Group Ivo Štěrba.

Skupina Liberty Steel se podle svého vyjádření obává, že šance na další pozitivní dialog jsou mizivé. "Je důležité zdůraznit, že skupina vždy dodržovala všechny zákony České republiky a dělá vše pro to, aby ochránila ostravský podnik, jeho věřitele i své zaměstnance, a to i navzdory celkově velmi složitým podmínkám,“ uvedl dále mluvčí Štěrba.

Prvovýroba v Liberty Ostrava stojí, huť hledá alternativu k dodávkám energií od Tamehu. Do huti nyní dochází zhruba 2100 z 5400 zaměstnanců. Celkem jich tam pracuje bezmála šest tisíc. Liberty Ostrava má do 22. června soudem prodloužené moratorium, které ji chrání před věřiteli, aby mohla plnit svůj restrukturalizační plán. K němu se mají všichni věřitelé vyjádřit do 15. dubna.