Z pondělních vyjádření Liberty Ostrava to vypadá, jako by firma šla po jasně vytyčené cestě k cíli. Dokonce se brání nařčením, že není schopna hradit své závazky. „V nedávné době se objevily samoúčelné spekulace o tom, že již Liberty Ostrava není solventní – rádi bychom vás ujistili, že to není pravda a že i nadále dodržujeme závazky vyplývající ze všeobecného moratoria,“ uvedla v prohlášení mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková s tím, že se huť snaží jednat s partnery o řešení.

Naráží tak na to, že firmě huť dluží dvě miliardy korun za dodané energie a nezaplatila z nich ani 500 milionů korun, které jí hned zkraje tohoto roku přikázal uhradit Okresní soud v Ostravě. Kvůli tomu se Tameh ocitl v insolvenci.

„Náš restrukturalizační plán, který představuje cestu k obnovení našeho provozu a splacení závazků všem věřitelům, je blokován zamítavým postojem společnosti Tameh jednat o budoucnosti,“ tvrdí Liberty s tím, že insolvenčního správce Tamehu proto písemně požádala o schůzku, kde by chtěla vytvořit strategické partnerství s cílem zachovat Tameh a obnovit jeho provoz.

„Pokud Liberty Ostrava nyní nově vyzývá k jednání s insolvenčním správcem Tamehu, jde z její strany pouze o další snahu o zdržování, jelikož insolvenční správce Tamehu nemá dispoziční oprávnění. To jen potvrzuje, že Tameh je obětí nekalých praktik Liberty Ostrava, díky kterým se dostal do insolvence,“ uvedl Schober, jenž prohlášení huti považuje za lživá.

„Liberty Ostrava by, dle veřejných informací, měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace. To by mělo obnášet navrácení skoro sedmi miliard, které Liberty půjčila svým sesterským společnostem, a následné zaplacení dvoumiliardového dluhu Tamehu. Jen takto se celá situace vyřeší,“ uvedl Schober, jaký jediný scénář z pohledu Tamehu může celou situaci vyřešit.

Lidé se tak do práce stále nevracejí. Od 22. prosince jsou doma, a to nejméně do 19. února, kdy to bude rovných 60 dnů, během kterých se do zaměstnání vrátily jen dvě stovky lidí, jež se přidaly k dalším čtyřem stovkám, které od počátku zajišťují pouze nezbytnou údržbu provozů.

