„Řešili jsme dokument o organizační změně v Liberty Ostrava a hromadném propouštění. Pokud se jedná o hromadné výpovědi, probrali jsme, že pravděpodobně nebude vyplacené odstupné, ale bude uspokojeno při insolvenčním řízení. Za nás proběhl akt podle kolektivní smlouvy a považujeme ho za uzavřený,“ sdělila Kateřina Zajíčková, ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy firmy k jednání se zástupci všech jejich odborových organizací.

Podívejte se na video rozlícených pracovníků Liberty a jejich názoru na Guptu:

Guptu poplivali, spálili a postříkali, 6. 8. 2024. | Video: Radek Luksza

Ti neskrývali nespokojenost a někteří – jako šéf základní organizace OS KOVO Petr Slanina – ji pro Deník odmítali komentovat. Na odpoledním setkání se zaměstnanci ale zaznělo následující: „Vážení pozůstalí, vítáme vás tady na této smutné události, kdy dochází k pohřbu obrovské části této úžasné firmy. Kterou děláte vy, zaměstnanci, bez nichž by nikdy nebyla. A jak je teď zachováváno se zaměstnanci? Tak, že zaměstnanci, kteří dostanou výpověď, budou chodit dva měsíce do práce bez mzdy. Odstupné, za které jsme vždy hodně bojovali v kolektivní smlouvě, tak budou požadovat po konkurzním správci.“

Odborový předák Slanina do megafonu pro kolegy dále uvedl, že lidé, kteří v Liberty zůstanou, stále neví, za co budou pracovat a kdo je bude platit. „Momentálně tu prochází průvodem sice symbolická, ale opravdu rakev, protože to je pohřeb této firmy, obrovské její části“ upozorňoval přítomné.

Kromě rakve nesli „novohuťáci“ fotografie jejího hlavního hrobaře Gupty a též cedule s končícími provozy: Vysoké pece, koksovna, ocelárna, drátovka, hajcmanárna, hrubá trať …

Pod sochou hutníka u správní budovy ji složili, konal se pohřeb žehem. Plameny přiživili pneumatikami a částmi pracovních oděvů „Hlava zrádce! Hlava zrádce, sliboval budoucnost a prosperitu, tady to je … Tfuj, ty dobytku!“ přihodil s teatrálním odplivnutím jeden odborářů na hořící rakev Guptovu podobiznu . Od jeho zaměstnanců bylo jediné slušné a zveřejnitelé zvolání: „Přilož ho!“.

Ještě, než přijeli ke smradlavému ohni – který po dlouhé době nad Liberty Ostrava nesl kouř – podnikoví hasiči, vyzvali odboráři spolupracovníky, aby na poutači k huti u křižovatky ulic Vratimovská a Rudné napsali sprejem své vzkazy Sanjeevu Guptovi. „Novohuťáci“ se tam vypravili a dali do díla, jeden z prvních nápisů byl „motherfucker“ v angličtině, tomu indicko-britský byznysman stoprocentně porozumí. Plus několik českých ekvivalentů tohoto výrazu a objevily se i výzvy k vrácení vytunelovaných prostředků z tradiční ostravské huti.

Další snímek smějícího se Gupty postříkali oranžovým a černým sprejem a zanechali u poutače. Zaměstnancům Liberty Ostrava při tom vyjadřovala podporu spousta šoférů troubením.