Ani čtvrtý týden od chvíle, kdy hutníci zmizeli doma „na překážce“, k jejich návratu zpět do fabriky nedojde. Deníku to potvrdila mluvčí podniku Kateřina Zajíčková. „Zaměstnanci Liberty Ostrava pokračují na takzvaných jiných překážkách na straně zaměstnavatele, a to do 22. ledna, kdy je budeme informovat o dalším vývoji situace,“ komentovala mluvčí další oddálení termínu. Původně se měli zaměstnanci vrátit do práce 3. ledna, poté 9. ledna a 16. ledna.

Už dříve huť informovala, že lidé dostanou zaplaceno plných 100 procent mzdy, přesto bylo na šest tisíc lidí v nejistotě, zda k tomu s ohledem na řadu jiných nesplněných slibů skutečně dojde.