Když k tomu připočte magistrátní zdražení poplatku za ubytování z 21 na 35 korun na osobu a noc a do toho zvýšení daně na ubytování z 10 na 12 procent, má jasno. „Liberty nám dala nůž pod krk. V ubytovně pracuju spoustu let, ale nikdy jsem tady tak závažnou situaci nezažila,“ dodává Rusková.

„Pro nás je to likvidační. Hlavně z pohledu dodávek elektřiny od jiných dodavatelů, kdy se tady cena pohybuje i kolem tří tisíc korun za megawatthodinu, mi přijde neslušné a nehumánní, že si Liberty takto navyšuje ceny,“ říká Šadibol, který nemá možnost alternativy, protože distributorem v místě je Liberty. „A už sedm let nám tady nechce poskytnout smlouvy o připojení, abychom mohli přejít k jinému dodavateli elektrické energie,“ říká podnikatel, který v tom vidí protiprávní jednání a věc nejspíše dá k soudu.

Ani s tím, že by se vše dělo podle platné smlouvy, však ubytovna nesouhlasí. Na základě platných smluv Liberty posílá jen aktualizovaný ceník, o kterém údajně Liberty ubytovně tvrdí, že byl zaslán už v prosinci, v ProDante jej ale obdrželi až v březnu, když podali reklamaci. Rudolf Šadibol v tom také vidí nekalé soutěžní jednání, kdy se podle něj Liberty snaží, aby ostatní nemohli konkurovat hotelu Kovák, který vlastní sama Liberty. „Přes právníka už jsem požádal o doložení, že zaslali aktualizovaný ceník, a také o rozklad ceny. Ať zdůvodní, proč šly nahoru,“ říká Šadibol. O stejnou informaci u Liberty opětovně zažádal také Deník. „K cenovým údajům se nebudeme vyjadřovat," vzkázal Ivo Štěrba.

Nastalou situaci hodlá ubytovna ProDante řešit právní cestou, mezitím hledá možnosti, jak ušetřit. „Vzhledem k tomu, že distributorem v soustavě nízkého napětí je tady Liberty, nemáme žádnou alternativu. Proto zřejmě budeme muset pořídit vlastní trafostanici. Bude nás to stát kolem 1,5 milionu korun, ale při dlouhodobém vydírání ze strany Liberty bychom zaplatili ještě víc. Budeme odebírat elektřinu od ČEZ ve vysokonapěťové síti a pak tedy budeme mít na výběr od více obchodníků,“ plánuje Šadibol.

K TÉMATU

Deník oslovil také další provozovatele v areálu, podobný případ u elektřiny nenašel. A to i proto, že ne všichni jsou odkázáni na dodávky výhradně od Liberty, případně mají malou spotřebu.

Řada podnikatelů si však stěžuje na rovněž neférové jednání v otázce dodávek tepla. Ubytovna Suky ve Vratimovské ulici zmiňuje asi dvacetiprocentní navýšení ceny, ostatní mnohem vyšší. Například lékárna U Hutě upozorňuje asi na třiapůlnásobek loňských cen. „Tam to bylo z důvodu, že nešel regulovat přívod tepla,“ popisuje majitel Ivan Lerch s tím, že pro lékárnu je nyní situace hraniční. „Věříme, že to bude krátkodobé, než se vyřeší spor s Tamehem,“ říká Lerch s tím, že kdyby to takto mělo být dlouhodobě, lékárna by skončila.

Na náhradní dodávky v době, kdy energie do Liberty nedodává Tameh, upozorňují i další. „Energie předražili, a to parádně,“ říká pod podmínkou anonymity další z těch, kdo v areálu fungují. „Anonymně budu sdílnější,“ upřesňuje a upozorňuje na čtyřikrát vyšší faktury za teplo.

„V budově se Liberty chovala nehospodárně, na chodbách jsou topná tělesa, kterou nejdou zavřít. Když přišel další dodavatel, topilo se příliš, přes víkendy, v době, kdy zde vůbec nebyli lidé. My máme malou plochu, nám se to tak nenavýšilo, ale lékaři, kteří mají větší prostory, se postavili na zadní a řekli, že pokud se budou dál chovat nehospodárně, odejdou. První faktury jim snad ani nezaplatili, poukazovali na obrovský rozdíl cen a na nesrovnatelně větší a nežádaný odběr než od Tamehu. Topení úplně vařilo,“ popisuje žena pod podmínkou anonymity vedlejší dopady krize v Liberty Ostrava. Než se situace stabilizuje, mnozí podle ní skončí.