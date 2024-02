U Krajského soudu v Ostravě se dnes rozhodovalo o dalším osudu Liberty Ostrava. Reorganizační správce huti navrhl zrušit soudní moratorium, které podnik chrání před věřiteli. Jak to dopadlo?

Liberty Ostrava dluží věřitelům několik miliard korun. Jen dodavateli energií Tamehu asi dvě miliardy, ten proto skončil v insolvenci. Podobný osud mohl po středečním jednání u soudu potkat i Liberty Ostrava, kde výroba stojí od 22. prosince a většina lidí zůstává doma.

Zrušit soudní moratorium, které huť chrání před věřiteli, navrhl reorganizační správce Liberty Ostrava. Huť podle něj neplní podmínky reorganizačního plánu a ochrany jen využívá. „Jednání bylo dlouhé a náročné, nicméně bylo rozhodnuto o tom, že návrh na zrušení moratoria je zamítnut, neboť zákonné podmínky pro jeho trvání jsou splněny,“ řekl Deníku mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

Na jednání k soudu zavítal i majitel huti Sandžív Gupta, který už před dvěma týdny dorazil do Prahy, aby se sešel s insolvenčním správcem Tamehu jednat o dohodě. Ostravě se tehdy ke kritice odborů vyhnul, jeho přítomnost u líčení proto přítomné překvapila.

„Rozhodnutí soudu o zachování všeobecného moratoria je důkazem důvěry v náš restrukturalizační plán, který představuje nejlepší cestu, jak udržet podnik solventní, znovu obnovit výrobu, udržet tisíce přímých pracovních míst a desítky tisíc pracovních míst v dodavatelském řetězci. Je to také jediný plán, který povede k vyrovnání pohledávek všech věřitelů,“ komentoval soudní verdikt zastupující mluvčí huti Ivo Štěrba.

Klíčem k dohodě je vyřešení sporu s dodavatelem energií Tamehem. Podle posledních informací připadají ve hře i scénáře, kdy by si huť energie obstarávala jiným způsobem, získání a nainstalování takového zařízení je však podle odborářů otázka roku, možná roku a půl. Liberty Ostrava také podala nabídku na převzetí celé elektrárny Tamehu.

Tomu se soudní verdikt pochopitelně nelíbí. „Za tři poslední měsíce bohužel nepřistupovala Liberty Ostrava k řešení svých dluhů aktivně. Liberty Ostrava by podle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace. To by mělo obnášet navrácení skoro osmi miliard, které Liberty půjčila svým sesterským společnostem a následné zaplacení dvoumiliardového dluhu Tamehu. Jen takto se celá situace vyřeší,“ je přesvědčen mluvčí Tamehu Patrik Schober.

Ochrana před věřiteli i 100 procent platu do konce března

U krajského soudu však padaly také závazky. „Liberty Ostrava se zavázala do konce příštího týdne dopracovat svůj reorganizační plán a předložit ho svým hlavním věřitelům k hlasování,“ přiblížil Igor Krajdl s tím, že huť následně předloží reorganizační plán soudu i se stanovisky jednotlivých věřitelů.

Stávající moratorium huť před nimi chrání do 22. března, je ale možné ho prodloužit až do 22. června. „Je to flexibilní řízení, ve kterém je možné prakticky vše,“ nastínil Krajdl. S přetrvávajícími problémy a jen dílčí obnovou výroby jsou ale zaměstnanci nervóznější. „Momentálně pro ně máme zajištěno sto procent platu při překážkách na straně zaměstnavatele do konce března. Následně kolektivní smlouva počítá se 70 procenty platu,“ popsal odborář Petr Slanina s tím, že pokud se situace nezmění, budou odbory usilovat o vyjednání sta procent platu u firmy i nadále. V příštích týdnech se má do práce podle vyjádření huti vrátit dalších asi 1500 zaměstnanců.