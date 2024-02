Rovných šedesát dnů jsou už nyní doma zaměstnanci Liberty Ostrava a Tameh Czech. Firmy se stále nemohou dohodnout na scénáři, při kterém by se výroba v huti obnovila.

Anketa se zaměstnanci Liberty Ostrava, 17. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Už poosmé ostravská huť Liberty oddálila návrat většiny zaměstnanců do práce. Problém je pořád stejný – nejede elektrárna společnosti Tameh Czech, a tedy ani vysoká pec a ocelárna a většina areálu je bez tepla.

„Většina zaměstnanců pokračuje na takzvaných jiných překážkách na straně zaměstnavatele, a to do 26. 2. 2024 včetně,“ upravila huť datum v jinak pravidelně zasílané informativní zprávě. Jako by se z toho stala rutina, na zlost lidí ohledně stávající situace nehledě.

Ohledně provozu Liberty, kde dochází do práce asi šest stovek lidí zajišťujících převážně nezbytnou údržbu, se toho příliš nemění. Pro nejbližší dny jsou v plánu jen dílčí změny.

„V pondělí se na rourovně zprovoznila svařovna, a to díky kotelnám, které jsou již zprovozněny. Už v závěru minulého týdne se podařilo rozjet výrobu svodidel. Dále se snažíme o zajištění externího vstupního materiálu pro rozšíření výroby. Minulý týden také byla zprovozněna kotelna na koksovně. Během týdne budou provedena technická opatření pro zajištění jejího provozu na plný výkon,“ uvedla mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková s tím, že souběžně nadále probíhají opravy poškozených částí zařízení, které kvůli odstávce poškodil mráz.

„Náš podnik zůstává solventní a nadále dodržuje závazky vyplývající z všeobecného moratoria. Navzdory problémům, kterým čelíme, budeme i nadále přijímat veškerá nezbytná opatření, abychom udrželi stabilitu naší společnosti,“ zaslala huť informace, které mnohým znějí jako prázdné fráze. Zejména Tamehu, po kterém Liberty požaduje úpravu smlouvy o dodávce elektřiny. Tameh naopak nejprve požaduje splacení části dvoumiliardového dluhu, který vůči němu huť má, k úhradě alespoň půl miliardy ji už na přelomu roku vyzval Okresní soud v Ostravě. Bezvýsledně.

„Vedení společnosti Tameh se shoduje s insolvenčním správcem na tom, že před obnovením dodávek energií musí Liberty Ostrava nejdříve zaplatit podstatnou část svého více jak dvoumiliardového dluhu, dále náklady na rozjezd a udržení provozu a kompenzovat emisní povolenky,“ trvá na svých podmínkách Tameh. Mluvčí Patrik Schober také uvedl, že huť navzdory svým prohlášením s Tamehem nejedná a dosud poslala jediný dopis.

Na čtvrtek 22. února ve 12 hodin je k hlavní bráně Liberty Ostrava svolána protestní akce odborů. „Budeme chtít zastupovat zaměstnance Liberty, aby nepřišli o svá místa, aby se majitel společnosti opravdu začal chovat jako řádný hospodář, aby se finanční prostředky, které byly vyvedeny, vrátily zpět. Žádám členy v rámci veškerých konfederací a odborů v republice a taky veřejnost, ať nás přijde podpořit. Řešení by mělo nastat opravdu velmi brzy, aby nejistota a obavy ze sociálních dopadů na region byly co nejdříve zažehnány,“ vyzval Roman Ďurčo, předseda celostátního odborového svazu KOVO.