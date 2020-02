V následujících deseti letech plánuje společnost GFG Alliance vedená podnikatelem Sanjeevem Guptou do své huti Liberty Ostrava investovat 750 milionů eur (přibližně 19 miliard korun) na výstavbu nové unikátní (první v Evropě) technologie výroby oceli a na zásadní modernizaci válcoven. Zástupce odborářů z huti Petra Slaniny, jsme se zeptali, co strategické analýze říkají zástupci zaměstnanců.

„Těmito investicemi chceme podpořit Liberty Ostrava na cestě k postavení předního výrobce oceli ve střední Evropě a k uhlíkové neutralitě, kterou plánujeme v GFG Alliance dosáhnout do roku 2030. Chceme investovat do nejmodernějších technologií výroby oceli a válcování, a zajistit tak ostravské huti dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost, aby mohla nabízet dobrou práci i dalším generacím v Moravskoslezském kraji,“ sdělil k oznámeným investicím Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance.

Součástí strategických investic je především vybudování nové hybridní technologie pro výrobu oceli v letech 2021 až 2024, první svého druhu v Evropě, která umožní huti nejen využívat vyšší objem šrotu a snížit závislost na dovážených surovinách, ale také radikálně snížit vliv výroby na životní prostředí a získat větší flexibilitu spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece.

Další významnou součástí dnes zveřejněných investičních plánů je zásadní modernizace válcoven, která zvýší kvalitu vyrobené oceli a zlepší péči o požadavky zákazníků.

„Klíčem k dlouhodobé prosperitě Liberty Ostrava je připojení k síti velmi vysokého napětí, které umožní další snížení emisí oxidu uhličitého díky většímu využití elektrické energie v huti. Liberty Ostrava chce postavit nezbytné připojení k této síti během následujících pěti let,“ doplnila v tiskové zprávě mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Pascal Genest, generální ředitel Liberty Ostrava, poznamenal, že příprava tohoto plánu nebyla jednoduchá. „Potýkáme se totiž s jedním z nejtěžších období pro ocelářství v Evropě. Jsme ale připraveni Liberty Ostrava transformovat tak, abychom z ní vytvořili předního výrobce oceli s čistou výrobou a kvalitními produkty,“ uvedl generální ředitel Liberty Ostrava.

GFG Alliance převzala ostravskou huť v červenci 2019 spolu s dalšími šesti ocelářskými podniky a pěti servisními centry v sedmi zemích Evropy.

Šéf odborů Liberty Ostrava: Plány na modernizaci huti určitě vítáme. Budeme ale hlídat, aby se uskutečnily!

V analýze se hovoří o vybudování nové hybridní technologie pro výrobu oceli v letech 2021 až 2024. Ne každý se v oboru vyzná. Můžete vysvětlit, v čem tato technologie spočívá a jaké výhody by přinesla?

Jde o unikátní kombinaci dvou technologií, kyslíkové a elektro. To by nám umožnilo nejen využívat vyšší objem šrotu a snížit závislost na dovážených surovinách, ale radikálně by to snížilo vliv výroby na životní prostředí. Firma by mohla například využívat toho, jak se vyvíjejí ceny šrotu na trhu a přizpůsobovat tomu využití hybridní technologie. Podmínkou je ale to, aby se podařilo naši huť připojit k síti velmi vysokého napětí.

Co stávající zaměstnanci, nebudou pro ně nové technologie až příliš náročné?

Když to velmi hodně zjednoduším, je to jako porovnávat starou škodovku 100 se současnými modely této automobilky. Je zřejmé, že budou muset projít přeškolením, ale není to nic, co by se zvládnout nedalo.

Jedná se o strategickou analýzu. Věříte, že se stane skutečností?

Momentálně se jedná o prohlášení vlastníka huti. Sledujeme bedlivě přípravné kroky a zatím vidíme že přístup je odlišný než za předchozího vlastníka, který často jen sliboval. Je ale pochopitelné, že budeme hlídat, aby se postupovalo tak, jak jsme se dohodli a jak nyní nový vlastník huti i deklaroval. Dokud zmíněné modernizace dokončeny nebudou, naše pozornost nepoleví. To samozřejmě platí i o modernizaci válcoven, která je pro konkurenceschopnost naší firmy rovněž nezbytně důležitá.

V druhé polovině loňského roku „jela“ huť“ na 80 procent a část zaměstnanců zůstávala doma se sníženou mzdou. Jaká je situace v současnosti?

Pořád platí, že situace na trzích je pro ocelářský průmysl v Evropě nepříznivá. Liberty Ostrava jede ale momentálně prakticky na 100 procent a lidé na nuceném volnu nezůstávají. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále. Nejen vedení hutě, ale i my, jako odboráři, vnímáme, že naši situaci komplikují nejasnosti kolem OKD. Tu, jak známo, vlastní stát a ten by měl říci, jaká je strategie. Pro nás jsou nejasnosti ohledně vývoje v OKD a těžby u tohoto strategického dodavatele jedné ze surovin nezbytných pro naši výrobu velmi nepříjemné.