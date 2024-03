Žádost huti Liberty Ostrava u Krajského soudu v Ostravě byla schválena. Huť tak další tři měsíce bude před věřiteli chránit moratorium a Liberty pokračuje v restrukturalizačním plánu. Kromě dílčího obnovení výroby se tak nyní větší změny neočekávají.

Krize v Liberty Ostrava (stav k 5. 2. 2024) | Video: Deník/Petr Jiříček

Kladné vyřízení bylo potvrzeno ve čtvrtek 21. března na úřední desce Krajského soudu v Ostravě, následně ho potvrdila také sama huť. Moratorium, které ji chrání před věřiteli, je platné do 22. června.

„Soudce měl tento týden možnost se seznámit s restrukturalizačním plánem Liberty Ostrava a aktuálním dokumentem o naší solventnosti, který vypracovala nezávislá poradenská agentura. Plán, který jsme již začali realizovat, představuje nejlepší způsob, jak se stát opět profitabilní, zajistit postupné splacení pohledávek všech věřitelů a udržet výrobu a tisíce pracovních míst, jak v samotné huti, tak i v navazujících dodavatelských řetězcích v celém regionu,“ uvedla mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková s tím, že většina věřitelů huti už nedávno zaslaný restrukturalizační plán odsouhlasila.

Plán počítá se spuštěním vysoké pece letos v létě a postupným splácením pohledávek věřitelům do jara 2026. Ale jen v případě, že se Liberty dohodne s Tamehem na obnově výroby a dodávkách energií. Reálnější je proto plán B, kdy by huť na podzim nainstalovala v areálu nový energetický komplet, od Tamehu se odstřihla, vysokou pec spustila na přelomu roku a pohledávky věřitelů splatila do konce roku 2025.

O tom, kterou cestou se vydá, Liberty rozhodne na konci dubna. Do poloviny dubna pak mají věřitelé odsouhlasit plán restrukturalizace. Jeho součástí je i hlasovací lístek, aby věřitelé souhlasili s tím, že o restrukturalizačním plánu nebude moci hlasovat největší věřitel ze všech – Tameh. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková to Deníku potvrdila.

Dodavatel energií, který je na huti bytostně závislý, proto usiloval o to, aby moratorium nebylo prodlouženo. Neúspěšně. „Za tři poslední měsíce bohužel nepřistupovala Liberty Ostrava k řešení svých dluhů konstruktivně. Liberty Ostrava, by dle veřejných informací, měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace. To by mělo obnášet navrácení skoro osmi miliard, které Liberty půjčila svým sesterským společnostem a následné zaplacení dvoumiliardového dluhu Tamehu. Jen takto se celá situace vyřeší,“ opakuje Tameh už řadu týdnů.

V huti nyní pracuje asi 2100 lidí, skoro čtyři tisíce jich je doma na překážkách. Zaměstnanci Tamehu pobírají 80 procent mzdy, zaměstnanci Liberty 100 procent. To však jen do konce měsíce, poté jim plat klesne na 70 procent. Odbory proto chtějí vyjednat prodloužení plné náhrady mzdy i dál.