„Většina zaměstnanců hutní společnosti Liberty Ostrava by měla zůstat od pátku 22. prosince doma. Koksovna huti už je odstavena v takzvaném teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu. Od středy, kdy společnost Tameh Czech přestane firmě dodávat energie, nebude v podniku v provozu prakticky nic," řek dnes pro ČTK předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Se zástupci Liberty se má ve středu setkat v Praze ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Tameh Czech řízeně ukončí provoz do středy. Co to znamená pro Liberty Ostrava

„Koksárenské baterie číslo 1 i číslo 2 jsou odstaveny do horkého útlumu," potvrdila dnes mluvčí huti Kateřina Zajíčková. Propouštění zaměstnanců podle ní podnik v tuto chvíli neplánuje. Zajíčková uvedla, že by se Liberty s firmou Tameh ráda shodla na společném řešení pro udržitelné fungování obou společností. Liberty Ostrava má i s dceřinými společnostmi 6000 zaměstnanců, v Tamehu pracuje přes 300 lidí.

Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh Czech je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Zavření huti Liberty je stále pravděpodobnější. Kdo podle ekonoma situaci vyřeší

Odboráři Liberty dnes opět jednali se zástupci vedení podniku. „Dozvěděli jsme se, že je záměr většinu zaměstnanců od pátku nechat doma takzvaně na překážkách ze strany zaměstnavatele. Za jakých podmínek, to ještě budeme se zaměstnavatelem dojednávat. My si myslíme, že za této situace by měli být doma za 100 procent platu. Koksovna je v teplém útlumu, zbytek fabriky celý stojí a čeká se, až si pan Gupta s panem Mittalem někde vyřeší své spory," řekl Slanina.

Soud poslal Tameh do úpadku

Mluvčí Tamehu Patrik Schober dnes potvrdil, že společnost ve středu ukončí provoz. Zaměstnanci podle něj zatím stále chodí do práce. Tameh na sebe minulý týden podal insolvenční návrh, protože mu huť Liberty neplatila za služby, a dnes ho soud poslal do úpadku.

V teplém útlumu je už od října i jediná vysoká pec, kterou měla Liberty Ostrava ještě v provozu. Tehdy firma sdělila, že jde o dočasné odstavení na dva týdny.

V Liberty Ostrava je kritická situace. Huť je bez energií, začala odstávka...

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. Soud 29. listopadu vyhlásil individuální moratorium, které huti zajišťuje ochranu před Tamehem. Huť Tamehu dluží dvě miliardy korun. Liberty nyní běží třicetidenní lhůta na předložení plánu restrukturalizace.

Guptův rodinný konglomerát od loňského roku pracuje na refinancování svých aktivit v ocelářském, hliníkárenském a energetickém průmyslu, protože jeho hlavní věřitel Greensill v březnu 2021 vyhlásil insolvenci. O Guptovu skupinu se od roku 2021 zajímá britský Úřad pro vyšetřování závažných podvodů, jeho podnikání prošetřují rovněž úřady ve Francii.