/VIDEO, FOTOGALERIE/ Druhá válečná porada během jednoho týdne. Priorita všech zúčastněných je plné zachování zaměstnanosti a obnovení provozu v huti od 3. ledna. Odbory ne všemu věří. Jaký je tedy plán?

Briefing k situaci v Liberty Ostrava na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, 21.prosince 2023, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

V prvním kolečku byli přítomni také zástupci vlády, ve druhém pak ostravský primátor, moravskoslezský hejtman, zástupci managementu Liberty i odborů, rovněž i úřadu práce a MS paktu zaměstnanosti. Ze zjevných důvodů. Strach o práci je při aktuálně de facto ukončeném provozu Liberty Ostrava kvůli chybějícím energiím Tamehu na místě.

Aktuální plán Liberty Ostrava, která od zítra nechá zaměstnance se sto procenty platu na takzvané překážce doma, je vše rozjet po Novém roce. „Návrat 3. ledna bude záviset na řešení situace s Tamehem, bez nich nelze rozjet vysokou pec. Může se také stát, že tehdy přijdou lidé do práce a zase půjdou domů. Stojí celá huť,“ popsal situaci výkonný ředitel Liberty Ostrava Pavel Šedivý, zmínil však, že prioritou vedení je zachovat zaměstnanost.

Liberty představila další optimalizační plán, Tameh poslal soud do úpadku

Zmínil také, že díky Veolii se po zajištění tepla do Vratimova podařilo zajistit ho i pro ubytovny v Kunčicích, kde hrozilo, že přes Vánoce zůstanou „na suchu“.

Podle ostravského primátora Jana Dohnala, který na magistrátu „hostil“ první schůzku, došlo k dílčímu posunu. „Tehdy jsme měli informaci, že odstavení pece bude definitivní, nyní se to posunulo do fáze, že se podaří obnovit výrobu v plném procesu,“ zmínil Dohnal, který sice bere informace s rezervou, ale alespoň se podle něj zvýšily šance. „Jsem optimista. Věřím, že začátkem ledna přijdou zaměstnanci zpět do práce a budeme se moci bavit o obnovení výroby,“ dodal primátor s tím, že klíčovou roli bude hrát konkursní správce energetické společnosti Tameh.

Odbory návratu do práce po Novém roce nevěří

Předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo tak optimistický není. „Skutečně jsme se bavili, že prioritou pro všechny je zachování zaměstnanosti. Rád to slyším, obzvlášť poté, kdy se vládní zástupci ozývali s tím, že jsou zaměstnancům schopni pomoci přes úřad práce, s tím jsme se nemohli spokojit,“ uvedl Roman Ďurčo a potvrdil, že Liberty se tváří, že chce zachovat stoprocentní zaměstnanost.

Tameh Czech řízeně ukončí provoz do středy. Co to znamená pro Liberty Ostrava

„Rozhodně však nejsem optimista a myslím, že 3. ledna firma provoz neobnoví. Bude třeba spousta peněz, bude to i technologicky obtížné, myslím si proto, že provoz se rozjede později, je ale nutné tlačit na majitele obou firem, Liberty i Tamehu, aby se dospělo k dohodě,“ dodal odborář, který věří, že Liberty zase začne generovat peníze, aby mohla splatit své závazky.

Věřitelům z řad sesterských firem Liberty dluží na sedm miliard korun, z toho asi dvě miliardy Tamehu. 1,5 miliardy korun dluží huť také státu. „Stát už nebude sloužit jako kasička pana Gupty, ani jako jeho záložna,“ řekl už včera médiím ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Krize může ovlivnit 30 tisíc lidí

Hejtman Jan Krkoška dostal k rukám nový restrukturalizační plán huti. „Je důležité, aby lidé dostávali plat a aby se vedení Liberty 3. ledna jasně projevilo, jak bude fungovat dál. O rozjetí vysoké pece nás opakovaně ujistilo,“ uvedl hejtman Jan Krkoška, podle něhož se celá krize týká šesti tisíc zaměstnanců v huti, patnácti tisíc lidí v návazných firmách užšího okruhu a celkem asi třiceti tisíc lidí všech navázaných firem.

Zavření huti Liberty je stále pravděpodobnější. Kdo podle ekonoma situaci vyřeší

Závěr roku však hutníci stráví doma. „K úplnému zastavení dodávek všech energií do Liberty Ostrava dojde ve čtvrtek odpoledne, tak jak bylo domluveno s představiteli vlády. Všech 325 zaměstnanců je dál zaměstnáno ve společnosti Tameh a velká část bude na tzv. překážkách,“ informoval mluvčí Tamehu Patrik Schober. Kvůli dluhům Liberty je Tameh v insolvenci.