Zajímavé panorama nabízí v tomto čase Ostrava. Komíny hutního gigantu z Liberty nečoudí. „Je to zvláštní pohled, pro nás místní rozhodně nový. Z balkonu, který mám směrem na Kunčice, vidím, že komíny v ‚enháčku‘ nekouří. To tady nikdo nepamatuje,“ říká mi před samoobsluhou v centru ostravské čtvrti Radvanice osmašedesátiletá Zofia Kubínková.

Ostrava-Radvanice. Leden 2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Právě toto východní předměstí Ostravy je v posledních desetiletích těžce zkoušeno silným spadem prachu, částic toxických prvků a zápachem, který se šíří z provozu nedaleké huti Liberty. Zejména v zimních měsících je tady zákonem povolených 35 dnů, kdy hodnoty prachových části ve vzduchu mohou být překročeny, vyčerpán bývá již v únoru.

Ocelárna ale už skoro měsíc stojí a údaje z přístrojů měřící škodliviny v ovzduší ukazují, že odstávka se projevila zlepšením kvality vzduchu.

Odborníci: Vzduch je lepší, ale ráj na zemi to není

Tento fakt potvrzují i meteorologové. „Obecně se dá říci, že se kvalita ovzduší v této lokalitě zlepšila, ale nejsme schopni vyčíslit, jak moc hodnoty znečišťujících látek klesly. Na to bychom potřebovali sledovat delší časový úsek, udělat pár výzkumů,“ říká Blanka Krejčí z oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Ihned také krotí radostné emoce. „Emise jsou v tomto území nízké, ale nevypukl tam ráj na zemi. Ostravu jako celek to nespasí. Faktem je, že loňský rok byl v celém Moravskoslezském kraji příznivý, protože hodně foukalo a byl dobrý rozptyl,“ dodává Blanka Krejčí.

Proč se říká „enháčko“? Oficiálně se huť jmenuje Liberty Ostrava, nicméně (nejen) místní stále používají výraz „enháčko“, fonetickou verzi zkratky NH, tedy Nová huť, jak se podnik dlouhá desetiletí jmenoval. Za socialismu NHKG, Nová huť Klementa Gottwalda.

A jak současnou situaci vnímají lidé v Radvanicích? Dýchá se jim lépe?

„Kdyby to nebylo za cenu, že huť nejede a lidé jsou bez práce, tak by to bylo fajn. Ale tak to bohužel není. Navíc nepozoruju, že by se ovzduší až tak výrazně zlepšilo. Na Radvanice jde nejen prach z huti, ale taky tudy projíždí spousta aut z mnoha směrů a pak taky někteří místní pořád topí uhlím a kdoví čím ještě. To kvalitě ovzduší taky nepřidá. Není to jen z huti,“ říká Milan Richtár, který se do Radvanic přistěhoval před 20 lety z Hrušova.

Jsou ale lidé, kteří klid v Liberty vítají. „Mám dvě malé dcery, které trpí astmatem. Po několikatýdenním odstavení provozu Liberty Ostrava (největšího znečišťovatele ovzduší na Ostravsku) se čistota ovzduší a zdravotní stav mých dcer výrazně zlepšuje,“ napsal v krátkém dopise, který počátkem ledna poslal do redakce, čtenář Petr Bartoš z Ostravy. Přiloženou fotografii okomentoval takto: „Ani jeden komín nekouří. Jedna z nejhezčích fotek od doby, kdy se narodily mé dcery.“

Starosta: Zlepšil se vzduch a utichl hluk

Starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč, který dlouhodobě bojuje za zlepšení kvality ovzduší v Ostravě a už roky vyvíjí i z pozice náměstka ostravského primátora pro životní prostředí tlak na majitele hutě, aby učinil příslušná ekologická opatření, současnou situaci bedlivě sleduje. Na jedné straně nemá radost z toho, že nefunkční podnik stresuje své zaměstnance, pozitivně však vnímá to, že kvůli odstávce se lidem v této části Ostravy lépe dýchá. „Lidé mi píší i říkají, že si díky tomu letošní zimu a Vánoce užili. Jejich malé děti prý snad poprvé viděli na zahradě bílý sníh, který hned nepokryl prach,“ říká Boháč.

Podle údajů měření škodlivin v ovzduší se prý před rokem Radvanice nevešly ani do první desítky měřících stanic na území Ostravy. Momentálně se podle něj situace výrazně zlepšila.

Starosta Boháč dodává, že si samozřejmě nepřeje, aby huť úplně skončila, ale díky nynější odstávce je prý v Radvanicích kromě lepšího vzduchu také větší ticho. „Hluk, který vycházel z huti, utichl. Je to fakt nádhera,“ říká starosta obvodu.

Opakuje, že nikdo nechce v Kunčicích huť zavřenou a lidi na dlažbě, mrzí ho ale přístup majitelů, kteří prý jen slibují modernizaci a ekologičtější výrobu. „Nikdo nechce, aby huť skončila a lidi byli bez práce, ideál by byla moderní huť s ekologickým provozem. Bohužel jsme se toho zatím nedočkali, majitelé to slibují už přes 20 let. Když dnes vláda tvrdí, že z Liberty vyvedli osm miliard, je vidět, že na to peníze měli,“ přemítá starosta Boháč.

„Jsme zvyklí. Bylo hůř.“

Podle prvotního průzkumu Deníku to vypadá, že lidé v Radvanicích jsou v otázce zlepšení stavu ovzduší zdrženliví. Vnímají, že pokud to tak skutečně je, tak něco za něco. Možná budou mít lepší vzduch, ovšem jiní zase kvůli tomu mohou přijít o práci. To samozřejmě nikdo nechce.

„Bylo hůř. Uvidíme, jak to dopadne. My jsme na to tady zvyklí, já tu bydlím už skoro šedesát let. Lidi každopádně potřebují práci,“ říká Zofia Kubínková.

Automechanik Petr zprávy o lepším vzduchu nepřeceňuje. „Je to pocitovka. Za měsíc se nemění něco, co se tu desetiletí zanedbávalo. Určitě je to krok k lepšímu, ale… Přijde tlaková níže a to už „enháčko“ neovlivní. Po většinu roku vane jihozápadní vítr, a to jde nad Bartovice. Teď, když jsou ty plískanice, je směr větru severozápadní nebo severní, takže to jde na Ostravu,“ vysvětluje.