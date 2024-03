/KRIZE V LIBERTY/ Věřitelé huti hlasují, jestli odsouhlasí její restrukturalizační plán. Peníze by dostali zpátky do dvou let. Největší věřitel s pohledávkami za 2,2 miliardy se ale bojí, že na něj nedojde. Liberty hraje o čas a na schválení plánu dopřálo věřitelům skoro pět týdnů, čímž přesáhne dobu trvání soudní ochrany a bude žádat o prodloužení. Jak to vypadá s návratem lidí do práce?

Alfou a omegou vývoje krize v Liberty Ostrava je restrukturalizační plán. Huť ho 10. března odeslala všem věřitelům k odhlasování. Jak už Deník detailně informoval, má dvě varianty – plán A (méně pravděpodobný) počítá s dohodou mezi Liberty a Tamehem. Liberty však chce po Tamehu levnější energie, s čímž Tameh nesouhlasí, naopak Tameh chce splatit alespoň čtvrtinu dluhu ve výši asi půl miliardy, což už na přelomu roku huti přikázal učinit soud.

„V tom případě bychom spustili naši vysokou pec letos v létě a postupně splatili pohledávky našich věřitelů do jara 2026,“ přiblížila mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková, co by to znamenalo.

Plán B se stává plánem A. Liberty plánuje budoucnost bez Tamehu. Co to znamená

Byť ne všem se to líbí, realističtější je pravděpodobně plán B, který počítá s tím, že se strany nedohodnou. Pak by huť místo odběru energií od Tamehu (kvůli zastavení dodávek většina výroby v huti už několik měsíců stojí, pozn. red.) vybudovala nový energetický komplex. „V tomto případě bychom vysokou pec spustili na přelomu roku 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatili do konce roku 2025,“ uvedla Zajíčková s tím, že rozhodnutí, kterou cestou se huť vydá, padne na konci dubna.

O ochraně rozhodne soud tento týden

Tak jako tak bude úlohou odborů vyjednat pro lidi lepší podmínky. Stoprocentní náhrada mzdy je platná do konce tohoto měsíce, pak by podle platné kolektivní smlouvy dostávali už jen sedmdesát procent mzdy.

Hodně napoví i samotní věřitelé, kteří mají dát do 15. dubna své vyjádření k restrukturalizačnímu plánu. Avšak už jen do 21. března pro Liberty platí soudní moratorium. Tím soud huť ochránil před věřiteli s tím, že během jeho trvání musí huť přijít s plánem restrukturalizace. Liberty to ale nestihne, podle některých tím dál hraje o čas. U krajského soudu proto bude žádat o prodloužení ochrany, přičemž v minulých týdnech se úspěšně ubránila naopak snahám o její ukončení.

„Moratorium je možné prodloužit až do 22. června,“ informoval Deník po rozsudku mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl. Liberty na to spoléhá, protože opačný scénář by přinesl větší hrozby. Je ale otázkou, nakolik soud zohlední zjevné snahy huti „tahat čas“.

Vracejí se lidi z ředitelství a válcoven

Také bude muset brát v potaz argumenty hlavní protistrany – Tamehu, který upozorňuje na scénář „o nás, bez nás“, přičemž ani v to „o nás“ už moc nevěří. Cílem Liberty má podle Tamehu být vyškrtnutí ze seznamu věřitelů, restrukturalizační plán podle něj navíc vůbec neřeší vrácení dluhu za aktuálně 2,2 miliardy korun. Tyto obavy mluvčí Patrik Schober vyjádřil pár dní po rozeslání návrhu restrukturalizačního plánu věřitelům.

„Požádali jsme věřitele hlasovacím lístkem o vyjmutí Tamehu z hlasování o restrukturalizačním plánu. Nelze po nich ale chtít, aby hlasovali o vyjmutí Tamehu z okruhu věřitelů, nemůžeme je přece krátit na věřitelských právech,“ uvedla obavy na pravou míru Kateřina Zajíčková.

„Chtěli bychom zdůraznit, že za všech okolností počítáme se zapojením všech našich zaměstnanců a s výrobou na válcovnách. Zprovoznili jsme kotelnu na Koksovně, která teď dodává páru pro náš Chemický závod. Od úterý 19. března se vrátí na pracoviště zaměstnanci ředitelství a Středojemné Válcovny, celkem asi 300 lidí,“ uvedla Kateřina Zajíčková k dalšímu dílčímu návratu zaměstnanců do práce. Ze zhruba šesti tisíc lidí jich tak bude do práce docházet nyní asi 2100.