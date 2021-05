Ve studiu Karin v Mlýnské ulici v centru Ostravy je dopoledne plno. Tři klientky jsou v péči profesionálů, další čeká v pořadí. Zároveň jde o jedny z prvních klientek nejen tohoto dne a týdne, ale i roku a mnohé „na zkrášlení“ nebyly ještě mnohem déle. „Lidé jsou zanedbaní, takže strašně dlouho trvá, než je dáme do původního stavu. Co jsme běžně dělali dvě hodiny, nyní vidím na tři. Už u své druhé klientky jsem ve skluzu a posouvám ty další,“ hlásí majitelka Karin Dluhošová, která si s kolegyněmi sice vyhradila na klientky více času, ale ukazuje se, že ani ten není dostatečný.

Naštěstí mají na svou stálou klientelu kontakty, takže je v rámci desítek minu posouvají na pozdější čas. Běžně mají u Karin otevřeno do dvaceti hodin, celý tento týden to prý ale bude až do začátku nočního klidu, tedy do dvaadvaceti. „Dokud všechny neobsloužíme. A ráno od znova,“ těší Karin Dluhošovou příliv zákazníků, které v salonu čeká prodražení procedury jen o větší množství spotřebního materiálu.

Jedna z deseti

Po měsících strádání, kdy studiu majitel objektu neslevil z nájmu a přežívalo na kompenzačních balíčcích vlády, je na takový zápřah připravené. Plno má nyní na příštích čtrnáct dní – po více než čtyřech měsících odpočinku.

V pondělí 3. května 2021 se otevřel i Salon Eva v centru Ostravy. Na snímku pedikérka Eva Holaňová (vpravo).Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Tehdy v prosinci jsme zvládli obsloužit devadesát procent klientek, takže těch, kteří tu nebyli půl roku, není zase tolik,“ říká Dluhošová, byť „pod rukama“ jednu takovou zrovna má. „Už jsem to nutně potřebovala,“ komentuje klientka probíhající rozhovor. Sama se zaťatými zuby vydržela, na manžela si ale pořídila strojek a stříhala, či spíše holila jej sama. „Teď už ho ale vyženu zpět ke kadeřníkovi!“ hlásí odhodlaně zpod rukou Karin Dluhošové, kterou překvapilo, že už více než třicet procent jejích klientek, s nimiž byla v těchto dnech v kontaktu, je naočkovaná.

Problém kvůli GDPR

Zatímco tamní klientela se vládním podmínkám přizpůsobila, menší konflikt ohledně GDPR zažili v nedalekém salonu Eva v ulici Na Hradbách. „Hned první klientka přišla a povídala: ‚A víte, že já vám to vůbec nemusím ukazovat?‘ Nakonec ustoupila, protože péči chtěla a pochopila, že ani mně to nedělá radost. Je to ale takový nátlak, jak na lidi, tak na nás, že to po nich musíme vyžadovat,“ odkazuje se pedikérka Eva Holaňová na nutnost prokazovat se negativním testem a sběr osobních dat pro následné kontroly hygieny.

Příliv klientů je podle ní zatím spíše pozvolný. „Lidé volají, objednávají se, ale k běžnému režimu to má ještě daleko. Nyní ještě nemůžu úplně soudit, ale bude to nejspíše obdobné jako na podzim, kdy bylo třeba nechávat si na klienta více času. Počítáme s tím už při plánování objednávek,“ říká Holaňová, podle níž jsou pro klienty testy komplikace. „Řada jich proto čeká, až budou proočkovaní a odsouvají si termíny třeba na červen, mám už ale klienty i na prázdniny,“ dodává pedikérka Eva Holaňová ze salonu Eva.

Nelze přežívat na podpoře

Spoustu klientů nyní sama obvolává a zjišťuje, že mnohdy ani nevědí, že už se salony otevřely. Sama je za možnost otevřít ráda, a přestože po únorovém navýšení kompenzačních bonusů se mohla i přeš odvádění nájmu v plné výši „nadechnout“, přiznává, že „přežívat na podpoře státu nejde věčně“.

Vytížení hned první den po otevření evidují také v Salonu illimité u nábřeží. „Omlouvám se, nestíhám, mám plné ruce práce,“ zní ze sluchátka.