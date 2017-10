OBRAZEM: Lidé mluvili s primátorem, psali i vzkazy budoucím generacím

Možnost prohlídky reprezentativních prostor ostravské Nové radnice a setkání s primátorem Tomášem Macurou využilo v den státního svátku 485 lidí.

Na vyhlídkovou věž vyjelo dalších 470 zájemců. Co návštěvníky zajímalo?

„Lidé se často ptali na to, co bude s Ostravicí-Textilií, kde bude stát koncertní síň či jak je to s dostavbou skeletu. Zajímalo je ale i životní prostředí a nové cyklostezky,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Dalších 100 vzkazů vhodili lidé do truhly. Tyto vzkazy, stejně jako 30 nahrávek, které lidé namluvili ve speciálním studiu, bude využito jako poselství budoucím generacím. V rámci doprovodného programu zaujala především historická módní přehlídka, během které diváci obdivovali historické i současné uniformy a pracovní obleky profesí, které jsou nebo byly s Ostravou úzce spjaty.