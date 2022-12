Zákazníci, mezi nimiž převládali senioři, si do košíků dávali nejrůznější zboží. Brali čaje, sladkosti, klasické potraviny i drogistické zboží. Část sortimentu byla zlevněna pouze pro hlučínskou prodejnu. Někteří si však odnášeli i tvrdý alkohol nebo basy s pivem. „Chtěla jsem vidět, jak to tady vypadá. A vím, že tu mají věci v akci. Mám napsané na papírku, co mám koupit,“ řekla Deníku paní Věra z Hlučína.

Stavba nové prodejny Penny začala v létě letošního roku. Nachází se v místech, kde stál od devadesátých let minulého století do roku 2018 svého času největší obchod řetězce Mountfield. Letos v květnu začala demolice chátrajícího objektu, vzápětí začaly práce na stavbě Penny. Zajímavostí je, že se nový obchod nachází jen několik metrů od původního, který se definitivně uzavřel ve středu večer. „Stará prodejna již nevyhovovala standardům,“ uvedl mluvčí řetězce Tomáš Kubík.