Lidé se rozhodli pomoci členu ostrahy ostravského obchodního centra (73 let), kterého před týdnem u nákupního střediska surově napadl šestnáctiletý mladík.

Výrostkovi (vpravo) hrozí osmnáct měsíců až pět let vězení. Lidem ale osud napadeného securiťáka není lhostejný. | Foto: Facebook/JaNe Mecová

Muž se dostal do konfliktu s výrostky u dětského hřiště. Vše vyvrcholilo surovým útokem, při němž agresor po rozběhu a výskoku kopl pana Jiřího do břicha, na zemi jej poté zasáhl do hlavy.