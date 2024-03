Za projektem Dopřej léčbu stála společnost PressNow s. r. o., jejímž jednatelem byl Dominik Šerák. Jak se ukázalo, šlo o nelegální sbírku bez potřebného povolení. „Tato společnost si nezažádala o to, aby získala pro konání veřejné sbírky osvědčení. To znamená, že tahle sbírka se nekoná podle zákona. Krajský úřad už to řeší a bude od této společnosti požadovat vysvětlení,“ řekla již dříve Deníku Nikola Birklenová, mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Sbírky Dopřej léčbu parazitovaly na známé platformě Donio, jejímž prostřednictvím se nedávno podařilo vybrat 150 milionů korun na nemocného Martínka. Na webových stránkách doprejlecbu.cz se objevily příběhy inspirované či dokonce přímo zkopírované z Donia. U některých byly fotografie lidí, kteří se sbírkami neměli nic společného. Šlo o snímky stažené z volných fotobank či různých serverů. „Proč tam dáváme fotografie z fotobanky? Je to z důvodu ochrany GDPR. Protože ta konkrétní osoba, které my přispějeme, nesouhlasí, abychom ji zveřejnili. Takže bez jejího svolení to nemůžeme udělat,“ uvedl před časem na dotaz Deníku Dominik Šerák. Následně po zveřejnění článků v Deníku se na webových stránkách doprejlecbu.cz objevila informace, že jde o ilustrační fotografie. Poté web přestal fungovat.

Poslali miliony

Lidé na sbírky Dopřej léčbu mohli přispět prostřednictvím bankovního účtu. Další možností byla platba přes naskenované QR kódy na webových stránkách. Na výběr byly QR kódy na částky 500, 1000,1500 a 2000 korun. Provozovatel sbírky zřídil i call centrum, z něhož operátoři volali lidem. Po zaslání peněz obdrželi dárci upomínkový předmět, ručně vyrobené srdíčko, které údajně zhotovili handicapovaní a sociálně znevýhodnění občané.

„Pomáháme taky zdravotně postiženým a sociálně znevýhodněným lidem, kteří nemohou najít zaměstnání. Aby si vydělali alespoň na živobytí a důstojný život, tak u nás ručně vyřezávají upomínková srdíčka,“ psalo se na stránkách doprejlecbu.cz. Stránku založila žena Opavska, jejíž jméno se objevuje v řadě společností se sídlem v Praze, Brně, Ostravě i dalších městech. Vystupuje v nich jako jednatel, společník s vkladem nebo také likvidátor.

Ve firmě PressNow Dominika Šeráka nefiguruje. Zajímavostí ale je, že se prolínají jejich podnikatelské adresy. Podle vloni fungujících webových stránek doprejlecbu.cz sídlila PressNow v domě v Sokolské třídě v Ostravě. Z výpisu z obchodního rejstříku však vyplynulo, že se později přemístila do domu na Čujkovově ulici v Ostravě-Zábřehu. Zmíněná žena z Opavska působila hned ve dvou firmách zapsaných ve stejném domě v Čujkovově ulici. Objevuje se také ve společnosti, která sídlí v témže domě v Sokolské třídě, kde byl předtím PressNow. Jakou roli hraje v celé kauze, není úplně jasné.

Lidí, kteří různými formami zaslali peníze, jsou zřejmě stovky až tisíce. Jde s největší pravděpodobností o miliony korun. Dominik Šerák i muž z Opavska čelí obvinění z trestného činu podvodu. Soud je poslal do vazby. Hrozí jim až 8 let vězení let. Policie pokračuje ve vyšetřování.

Když vloni Deník upozornil na podezřelé okolnosti projektu Dopřej léčbu, požádal o vyjádření policii. Ta tehdy uvedla: „Policisté přijali podnět o možném podezření z podvodného jednání jedné firmy z Ostravy, zabývající se výběrem finančních prostředků pro nemocné osoby. Oznámením jsme se zabývali, zjišťovali všechny okolnosti, kdy jsme prozatím nezjistili skutečnosti prokazující spáchání protiprávního jednání naplňující skutkovou podstatu trestného či přestupkového jednání. Spisový materiál byl z výše uvedeného důvodu uložen. V případě zjištění nových skutečností, například oznámení od poškozených osob, není vyloučeno, že v šetření budeme pokračovat.“ A to se skutečně stalo. Mezitím ale organizátoři nabyli dojmu, že jim už nic nehrozí. A znovu obnovili své aktivity. Ty ale nyní rázným způsobem ukončila policie.