„Pan Čejka, ač už později nebyl členem opavského Slezského divadla, tak se do Opavy rád vracel a opavští diváci měli tu možnost jej pravidelně vidět na jevišti Slezského divadla. Jeho sestra Violetta Tomaníková tady byla dlouholetou členkou, primabalerínou baletu a později řadu let i lektorkou baletního studia, pan Čejka se objevoval na premiérách představení své sestry. Všichni kolegové na něj vzpomínají jako na legendu opavského divadla a na jeho komické scénky, které působily i mimo jeviště,“ řekla médiím před smuteční síní Nikola Kleindorfová, zástupkyně náměstka ředitele pro obchodní záležitosti.

Na místě nechyběla řada fanoušků Jaroslava Čejky, mnozí zmiňovali, že jej měli velice rádi a vzpomínali na něj nejen jako na legendárního mima, ale i herce, nejvíce si jej pamatují a utkvěla jim v mysli například jeho role komořího z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Rozloučit se přišli i spolužáci z opavské základní školy.

„Byla jsem ho navštívit v Praze, protože ho ukazovali v televizi, že se tam o něj sestřičky dobře starají, tak jsem sedla na vlak, dojela do Prahy, metrem do Kobylis a našla jsem ho. Půl dne jsme si povídali, o všem možném, stěžoval si, že nemůže pořádně na nohy, vykládal, jak se staral o maminku, jak si pořizoval své kostýmy, které si navrhoval sám. Ještě mě pak doprovodil zpátky k té vrátnici,“ vzpomínala jeho spolužačka Marie Vaňková, rozená Šmídová.

Po smutečním obřadu byly ostatky Jaroslava Čejky převezeny ke zpopelnění. Kde bude následně pochován, není zřejmé.Jaroslav Čejka se narodil 22. července 1936 v Ostravě. Jako profesionální tanečník nastoupil na prkna nynějšího Slezského divadla v roce 1951, bylo to jeho úplně první angažmá. „Pan Čejka u nás tedy působil od svých patnácti let, kdy dělal sólistu baletu ale rád se k nám vracel. Naši kolegové na něj stále vzpomínají a vzhledem k tomu, jak měl rád legraci, tak velmi mile,“ řekl před pohřbem také náměstek ředitele opavského divadla Ondřej Benda. V Opavě tančil Jaroslav Čejka do roku 1954, poté odešel do angažmá do Plzně a Ostravy. Svou pílí se v roce 1961 dostal až na prkna Národního divadla, kde za osmnáct let vytvořil čtyři desítky rolí. Později se začal více věnovat i pantomimě, se svým uměním seznámil diváky na turné prakticky po celém světě, účinkoval v Americe, Asii, Austrálii i Africe. „Vždy se ale těšil zpátky ke své rodině do Opavy,“ zaznělo také ve smutečním projevu.

Na kontě má Jaroslav Čejka i desítky filmových rolí, celý život miloval operu, vystupoval v divadle Luďka Soboty. Sám si vymýšlel nové scénky, ke kterým si sám navrhoval kostýmy nebo paruky. V roce 1987 představil poprvé publiku svou legendární scénku, kde imituje slepici s názvem Pan Slepice. Imitoval i komika Charlieho Chaplina nebo americkou zpěvačku Tinu Turner. V roce 2007 obdržel Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru tanec a balet. Zemřel 11. října ve věku šestaosmdesáti let v domově pro seniory v Praze.