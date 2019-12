Do atria budovy polikliniky byla umístěna ve středu odpoledne, a ani ne dva dny poté je téměř plná. Včera v poledne měla oboustranně popsaných čtyřiadvacet listů.

Upřímnou soustrast. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Přijměte naši upřímnou hlubokou soustrast. Upřímnou soustrast rodinám nevinných obětí. Většina vzkazů zní podobně a vyjadřuje podporu a sílu pozůstalým.

VZKAZY DĚTÍ I STARŠÍCH

Jsou v ní však i netuctová zamyšlení. „Každému člověku den utíká rychle a občas i bezvýznamně, ale po této události doufám, že si lidé začnou vážit každého dne, hodiny, minuty a sekundy. Někdy už může být pozdě,“ zní jeden ze vzkazů s podpisem K. Píšou je tam lidé všech věkových skupin, podporu chce vyjádřit každý. Na stránkách spatříte rozklepané písmo starých lidí i školačky, která se právě naučila psát. „Je mi moc líto toho, co se stalo. Byli jsme zapálit svíčky. Já jsem ve škole měla strach,“ napsala sedmiletá Isabel V.

Vzkazy přibývají každou minutou. Přichází i mladík, jenž do FNO dochází na dialýzu. Zastavuje se nad knihou, do ruky bere propisku. Po chvíli povídá: „Když to čtu a představím si, co se tu muselo odehrát, já to nedám,“ říká a odchází s tím, že si doma připraví text a pak ho do knihy přepíše.

Krátce po něm přichází další muž. Verzálkami píše: „Odsuzuji tento hrůzný zločin. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. To je kruté.“

Ke vzkazu už ústně dodává: „Chodím tady na rehabilitace, cestou jsem se tu zastavil. Doma jsem zapálil svíčku. Je to něco hrozného. Když tady tak čekám, pořád mi v hlavě běží, co se muselo tam nahoře dít. Mně to hlava nebere, jak někomu takhle může prdnout v hlavě,“ vypráví a poodhaluje další příběh z čekárny hrůzy.

„Kamarádka má známou, a ta s manželem odešla na vyšetření právě v tu chvíli do traumatologické ordinace. Když byli uvnitř, uslyšeli střelbu, lékař zamknul dveře a čekali. Večer to museli jít spláchnout do hospody, podruhé se narodili. Kdyby na manžela čekala v čekárně, mohlo být po ní.“

DOKUD BUDE ZÁJEM

Podle mluvčí nemocnice Petry Petlachové zůstane kondolenční kniha, kterou zajistila nemocnice ve spolupráci s městským obvodem Poruba, na pietním místě, dokud do ní lidé budou přispívat dalšími vzkazy. Jakmile dojdou stránky, přibude další kniha. Co s ní bude poté, se ještě neví.