Lidé v Ostravě "pohazují" sdílená kole po ulicích, ty ohrožují nejen nevidomé

/FOTOGALERIE/ Člověk by do nich nejraději kopl. Většina je mlčky nebo s tichým zaklením obejde, výjimečně se najde někdo, kdo je postaví "na nohy" a umístí tam, kde patří. Řeč je o sdílených elektrokoloběžkách a kolech, které jejich uživatelé po dojetí do cíle místo do stojanů odloží přímo na chodník. Největší nebezpečí představují pro nevidomé a slabozraké.

Odhozené kolo v ostravské Sokolské třídě. Leden 2022. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Ale nejen pro ně. Jednu ze situací zachytil Deník v Sokolské třídě v Ostravě. „Je to zásadní problém. Pokud se objeví cokoliv nečekaného, je to potíž. Jde o kola na chodnících, ale také o stojany, reklamní poutače, výkopy. Jsou to i zahrádky zasahující do ulice. Když po nich zůstane betonový kvádr, můžu přes něj přepadnout, což se mi už stalo,“ řekl Deníku nevidomý Michal Simon z Ostravy. Plány Ostravy před hlavním nádražím: smyčka zůstane, co projekt muzeum? Na podobné situace upozorňuje Tyflocentrum Ostrava – organizace pomáhající lidem se zrakovým postižením. „Pohozené kolo je překážkou nejen pro nevidomé a slabozraké, ale také pro lidi na invalidním vozíku nebo maminky s kočárkem,“ řekl Deníku Aleš Winkler z Tyflocentra Ostrava. Odhozené kolo v ostravské Sokolské třídě. Leden 2022.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch Co se týká sdílených elektrokoloběžek a bicyklů, komplikace podle něj přináší i nevhodné umístění některých stojanů na chodnících. „Kdyby záleželo pouze na mně, nechal bych stojan i kola umístit do trávy, nebo bych nechal pro ně zhotovit nějaký záliv. To, že jsou umístěné na chodníku, může být nebezpečné,“ řekl Winkler s tím, že stojany na chodnících kromě slabozrakých a nevidomých ohrožují i další chodce. „Stačí se podívat, kolik lidí během chůze kouká do mobilu. A pak najednou máte před sebou stojan…,“ dodal Winkler.