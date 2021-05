Porubský lesopark slouží především k aktivnímu a pasivnímu odpočinku. Je to místo, kam lidé nejenom z Poruby rádi chodí na procházky a díky novému běžeckému okruhu a workoutovým hřištím i sportovat.

Ne každý se ale řídí jednoduchou zásadou, že to, co si do lesa přinesu, bych si měl i odnést. A tak se na některých místech hromadily odpadky. I to byl jeden z impulzů, proč se Poruba letos poprvé přihlásila k celorepublikové akci Ukliďme Česko.

A premiéra se vydařila. V sobotu 8. května se v areálu Moravskoslezského inovačního centra sešlo více než dvě stě lidí, kteří byli ochotni vyrazit na úklid.

„Když jsme akci plánovali, počítali jsme maximálně s padesáti účastníky. Pro jistotu jsme měli k dispozici dvě stě párů rukavic a i to se nakonec ukázalo málo. Je neskutečné, jak se podařilo lidi zmobilizovat. Chtěla bych poděkovat všem, kteří sobotní dopoledne věnovali zvelebení veřejného prostoru. Jsem ráda, že přišli i zastupitelé, zástupci města a především sami Porubané. Poděkovat bych chtěla i Wichterlovu gymnáziu a dalším školám, které si to vzaly za své. Bylo hezké vidět, kolik mladých lidí bylo ochotno zapojit se,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Úklidem lesoparku by ale podobné akce nemusely skončit.

„Rádi bychom z toho udělali tradici. Stojí za to, když vidíte lidi, jak ochotně ze dna potoka vytahují pneumatiku a pak ji i s kusy plotu a spoustou dalšího odpadu tahají lesem. A vůbec jim nevadí, že jsou špinaví a mokří. Věřím, že si to lidé užili a patří jim obrovský dík. Pouvažujeme, kam bychom se vydali příště. Napadá mě třeba ve spolupráci s Třebovicemi uklidit Turkov,“ dodal Lucie Baránková Vilamová.