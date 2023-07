VIDEO: Místo kolotočů prodejna. Lidl bere Ostravu útokem, otevře další obchod

/FOTOGALERIE/ Společnost Lidl vzala útokem moravskoslezskou metropoli. V Ostravě hodlá postavit další prodejnu. Není to tak dávno, co řetězec ve městě otevřel hned dva obchody, a to ve Slezské Ostravě a Přívoze. Nyní jich zde má celkem osm.