„Je to tendence, kterou už ukázaly minulé parlamentní volby. ČSSD ztrácí voliče. Na důvody se ptejte politologů, i když to asi všichni víme nebo tušíme. Mým úkolem bylo získat minimálně pět procent, já doufal v osm. Nakonec máme sedm,“ uvedl Petr Kajnar. Vstup do koalice nevidí příliš reálně. „Já vidím ČSSD spíše v opozici, když bude jinak, budu samozřejmě rád,“ uvedl Kajnar.

Všeobecně se totiž očekává, že v Moravskoslezském kraji bude stávající koalice ve složení Ano, ODS, KDU-ČSL pokračovat. „Nyní budeme očekávat, zda nás hnutí ANO jako vítěz voleb v Moravskoslezském kraji osloví a pozve na jednání o případné koalici. Pokud ovšem zůstane ČSSD v opozici, osobně udělám vše pro to, aby to byla opozice aktivní, konstruktivní i kritická, abychom opravdu plnili roli, která opozici přísluší, tedy hlídače koaličních stran," uvedl Petr Kajnar.

ČSSD ztratilo za čtyři roky devět mandátů. Jak si to vysvětlujete?

Je to tendence, kterou už ukázaly minulé parlamentní volby. ČSSD ztrácejí voliče. Na důvody se ptejte politologů, i když to asi všichni víme nebo tušíme. Bezesporu to je tím, že strana udělal v minulosti řadu chyb, já jsem ostatně před sedmi lety říkal, že ČSSD bude na trajektorii ODS a ono k tomu, bohužel, došlo. Příčin je opravdu celé řada, nové strany se třeba tváří moderněji nebo nemají za sebou špatnou stopu. Myslím, že ČSSD v několika minulých letech v kraji hodně ztratila na kreditu v souvislosti s různými kauzami mnohdy spojovanými s jejími představiteli. Berme to ale reálně. Můj úkol bylo získat minimálně pět procent, já doufal v osm. Nakonec jsme na sedmi.

V improvizovaném štábu ČSSD panuje pohodová atmosféra. Jste tedy spokojeni?

Cílili jsme na 15 tisíc hlasů, takže to šampaňské, které jsme si dali, je na místě. ČSSD je v situaci, že se musí radovat z malých věcí. Pro nás je důležité, že jsme nezmizeli na krajské úrovni z politické mapy. Už jsem zmiňoval nedávnou historii ODS a také my se musíme odrazit od pomyslného dna. To byl můj úkol, a proto jsem se také do ČSSD i politiky vrátil.



Zmínil jste ODS, která vás porazila.

Dalo se to čekat, protože ODS je v celorepublikové úrovni v opozici, což je vždycky výhoda. Já v době, kdy ČSSD vstupovala nebo jednala o vstupu do vládní koalice, ve straně nebyl. Já osobně bych raději byl v opozici a myslím si, že bychom měli dneska lepší výsledky. Ale berme to jako realitu, navíc si myslím, že v budoucnu bude ČSSD role opozice určitě slušet.