Změní to nějak spolupráci se Starosty? Budeme pracovat na tom, abychom obnovili zemi, vyvedli ji z krize.

Upřímně, v jaký výsledek jste vy osobně doufal? Přiznám se, že v lepší. Zisk čtyř poslanců. V rámci kraje zůstali ale jen tři, byť se pro to dělalo maximum, každý den pokračovala naše kontaktní kampaň, vyvraceli jsme lidem lži kolující o nás, Pirátech.

Výsledky jsou víceméně jasné, co teď? Na celostátní úrovni pochopitelně hned začnou jednání o složení budoucí vlády, jejichž pointou bude sestavit ji bez hnutí ANO. V regionu pak už od pondělí rozjíždíme přípravy na komunální volební kampaň. Chceme obhajovat pozice a úspěchy v Ostravě i Opavě na úrovni obvodů i měst, musíme opět odzdola přesvědčovat voliče.

