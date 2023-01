Už nyní lze popelnice zejména na ostravských sídlištích spatřit obložené odstrojenými vánočními stromky. A počínaje tímto víkendem po svátku Tří králů jich začne ještě přibývat. Už loni dostali lidé na srozuměnou, že v Ostravě je musejí odvézt do sběrných dvorů či jinak zlikvidovat, jejich hromadění u popelnic není dál přípustné. Loni to lidé ne vždy dodrželi, nařízení, které vstoupilo v platnost celkem v tichosti už v roce 2021, trvá i letos.

„Každý je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným zákonem. Uvedené povinnosti není možné plnit jinak než prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených k nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru nebo kombinací uvedených způsobů,“ popsala mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

Uklízeči budou chybět jinde

V tomto směru na obyvatele města apelují i jednotlivé obvodní radnice. „Podle vyhlášky lidé musejí stromky odvážet nejlépe do sběrných dvorů, nicméně pokud tak neučiní, samozřejmě je nenecháme v ulicích ležet a budeme je muset uklidit,“ řekla Deníku mluvčí Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová s tím, že pokud to bude situace vyžadovat, nasadí na to radnice pracovníky svých technických služeb. „Lidé však musejí počítat s tím, že pokud budou technické služby uklízet po nezodpovědných občanech stromky, bude to na úkor jejich běžné činnosti,“ upozornila Gödelová, jež apeluje na lidi, aby dbali platných nařízení.

V centrálním ostravském obvodě téma likvidace ještě neřešili. „Radní obvodu poprvé zasednou v pondělí. Loni kolem toho byl vcelku humbuk, určitě téma probereme,“ vysvětlil starosta Petr Veselka. Stejný postup jako v nejlidnatějším ostravském obvodu už ale přijali v Mariánských Horách a Hulvákách.

Tam už loni projevili určitou shovívavost a nejinak tomu bude letos. „V prvé řadě budeme rádi, když si stromeček lidé odvezou do sběrného dvora, ale vzhledem k tomu, že ne každý tu možnost má, navíc oproti čerstvým mnohdy hodně opadávají, nebudeme neúprosní. Pokud ho odloží ke kontejnerovým stáním, naši techničtí pracovníci je ve spolupráci s OZO Ostrava odvezou,“ vysvětlil starosta Patrik Hujdus s tím, že radnice ani nebude iniciovat pokutování. „Tedy pokud stromky lidé neodloží vyloženě ‚pod okno‘, to by bylo nepřijatelné,“ dodal Hujdus.

OZO i strážníci v pohotovosti

Svozová odpadní společnost OZO Ostrava Deníku potvrdila, že bude připravená. „V případě, že lidé i přes platná nařízení vánoční stromky ke kontejnerovým stáním ve městě odloží, odvezeme je,“ ujistila mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím, že nepořádek u popelnic nezůstane. „V podstatě to bude jako s odklizením kusů nábytků,“ popsala režim mluvčí OZO Ostrava.

Svoz takto „načerno“ odložených vánočních stromků stojí město nemalé peníze. „Mohly by být využity pro ochranu životního prostředí a na údržbu městské zeleně. Proto apelujeme na ekologické smýšlení našich občanů a vyzýváme je k odkládání vánočních stromků prioritně do sběrných dvorů,“ žádá jménem města mluvčí Gabriela Pokorná.

A nejde jen o prosby, povánočním hříšníkům hrozí postih. „Pokud bude Městská policie Ostrava (MPO) evidovat jednání v rozporu se zákonem o odpadech, bude postupovat tak, jak jí ukládá zákon,“ podotýká zastupující mluvčí MPO Michaela Cieslarová.