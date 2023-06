„Pozvali jsme starosty okolních obcí, ale nikdo nepřišel,“ řekla v úvodu členka petičního výboru proti rozšíření logistického centra Pavla Veřmiřovská. Přítomným sdělila, že by rádi předali informace, které si nastudovali z územně plánovacích dokumentací a dalších podkladů.

„Chceme, abyste získali představu, o jaký prostor se jedná, a na jakém místě se to logistické armádní centrum bude nacházet,“ pokračovala Pavla Veřmiřovská s tím, že případné rozšíření armádního centra v Petřvaldě by zasáhlo do zemědělské půdy i klidové zóny.

Členové petičního výboru pak pomocí projekce popisovali, co vše by rozšíření LOG HUBU AČR pro Novojiíčínsko obnášelo. Od zničení zemědělských a chráněných ploch až po klidovou zónu okolo řeky Lubiny.

Mezi řečníky vystoupil také Josef Babka, zastupitel Moravskoslezského kraje za KSČM. „Určitá podpora návratu Armády České republiky do našeho kraje byla vítaná. Nikoliv však k tomu, aby vojenský HUB pro Armádu ČR byl zapsán do přílohy smlouvy mezi USA a Českou republikou, že zde budou moci působit vojáci USA,“ zmínil Josef Babka.



Dodal, že na zasedání zastupitelstvu kraje sdělili, že v září předloží několik návrhů usnesení, která mohou situaci kolem výstavby LOG HUBU AČR v okolí Letiště Leoše Janáčka v Mošnově zvrátit. Chtějí navrhnout, aby se zrušilo memorandum mezi Moravskoslezským krajem a Ministerstvem obrany o spolupráci při výstavbě logistického centra. Josef Babka uvedl, že pokud tento návrh neprojde, budou požadovat, aby zastupitelstvo kraje vyjádřilo negativní stanovisko k případnému záměru převedení nemovitých věcí v obcích Petřvald, Petřvaldík a dalších, kterých se to týká, na ministerstvo obrany.

„Pokud ani to neprojde, předložíme návrh, aby zastupitelstvo kraje ve smyslu zákona rozhodlo o konání krajského referenda o otázce: Souhlasíte s bezúplatným převodem pozemku do vlastnictví MS kraje na ČR, ministerstvo obrany pro potřeby Logistického centra Mošnov, které jak vyplývá z dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany, bude využívat i armáda USA? Ano. Ne,“ přečetl Josef Babka a dodal, že v případě, že zastupitelstvo kraje toto usnesení nepřijme, jsou připraveni iniciovat krajské referendum prostřednictvím přípravného výboru.

Organizátoři odmítli politickou debatu s SPD

Následujícího řečníka, Marka Vysockého, krajského zastupitele za SPD, přerušila jedna z organizátorek Leona Ražná.

„Nikoho jsme tady nezvali na politickou debatu a nechceme, ať se to na politickou debatu zvrtne. Lidi z Petřvaldu a Petřvaldíku přišli proto, aby zjistili, kde nám tady budou stát haly, ať už to bude LOG HUB AČR nebo Panattoni,“ vystoupila Leona Ražná. Další člen petičního výboru Roman Císař připomněl, že veřejné projednání projektu ještě bude a každý občan Petřvaldu nebo Mošnova se k němu může vyjádřit.

Následovala kratší diskuze, po které Pavel Drastich, zastupitel Petřvaldu, jenž je ve skupině pro vyjednávání s krajem, uvedl, že se jedná s právníky, ochranáři, stranou zelených, jaké jsou možnosti, případně strategie.

„Při pátrání po informacích jsme na mnohé přišli – mimo jiné takový Velký Mošnov. Dnes tam jezdí dva velké nákladní vlaky, má jich jezdit deset. Dnes tam pracují čtyři tisíce lidí, má tam pracovat deset tisíc. To vše je Velký Mošnov, který se nás týká, protože náklady se přesunou z vlaků a letadel na osobní a nákladní auta. Lidi se tam taky nějak musí dostat. To nás trápí více než samotný LOG HUB. Takže v případě, že to nezvrátíme, chceme vědět, co by nám za to kraj nabídl. Jinak z toho nebudeme mít nic, jen problémy a armádu,“ tvrdil Pavel Drastich.