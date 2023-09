/FOTO, VIDEO/ Navzdory dlouhodobé nevoli a petici občanů z Mošnova a Petřvaldu, na jejichž území má stát, dnes krajští zastupitelé v Ostravě opět řešili stavbu logistického hubu Armády ČR. Začít stavět v příštím roce na ploše 40 tisíc metrů čtverečních. V napjaté atmosféře způsobené četnými příspěvky občanů k nadregionálním tématům dnes zastupitelé řešili také klíčový výkup a převod pozemků pro plánovaný armádní logistický hub u mošnovského letiště na Novojičínsku.

Pozemky v okolí letiště, kam by se mohlo rozšířit Logistické centrum Armády ČR. | Video: Deník/Ivan Pavelek

S jeho realizací Moravskoslezský kraj souhlasil už v minulém roce podpisem memoranda s ministerstvem obrany. SPD vzneslo v úvodu zasedání neúspěšný návrh na revokaci tohoto memoranda, komunisté zopakovali svůj negativní postoj s možností využívání letiště příslušníky zahraničních armád.

K tématu vystoupili také obyvatelé Mošnova a Petřvaldu a členové petičního výboru proti stavbě armádního hubu. „Jsem obyvatel obce, do které jste se rozhodli umístit vojenskou základnu, byť se tomuto slovnímu spojení rádi všemožně vyhýbáte a označujete ji LOG HUB AČR,“ zmínil obyvatel Petřvaldu a člen petičního výboru Roman Císař, který zopakoval svůj negativní postoj se stavbou a argumentoval výskytem chráněného ptactva, obavami z umístění vojsk cizí armády (vojsk NATO a armády Spojených států, pozn. red.) a dožadoval se záruk, že pokud bude porušen příslib o umístění zahraničních vojáků, bude území navráceno.

Obyvatelé tlačili dosti také na osobní notu. „Pane náměstku, víte, že jsme si společně prošli území, kde bude vojenský prostor, proto také víte, že nám jde hlavně o přírodu. V Klimkovicích jste členem spolku Čisté Klimkovice. Někde tedy chráníte své území, jinde ničíte. A toto bude znamenat zničení hektarů orné půdy a vykácení lesa,“ vytkl občan Petřvaldu Vladan Veřmiřovský náměstkovi hejtmana Jakubu Unuckovi. „Vznikne tam železniční rampa a to vše bezprostředně uvidíme z okna. A jen prosím, kecy o rozvoji si nechte pro děti v mateřské školce,“ adresoval politikovi s tím, že chce písemné vyjádření.

„Já tedy nebudu kecat, budu psát. Děkuji,“ pravil stručně Unucka. Komunistům vadila nedostatečná informovanost o tom, k jakým konkrétním účelům budou pozemky sloužit v budoucnu a kdo je bude využívat. „Jestliže jedná vláda, neřeší, co je majetek kraje a co státu. Nevidím důvod, proč by se mnou měla vláda projednávat to, jestli někomu pak pozemek poskytnou. Je to Česká republika a my jsme její součástí. A Česká republika je součástí NATO,“ obhajoval své dřívější kroky z dob, kdy byl ještě hejtmanem, zastupitel Ivo Vondrák (nově v politickém klubu OK).

Tvrdá výměna: Radši mlčte, vy komunisto

„Nikdy jsme neplánovali že tento hub bude základnou pro americké vojáky, ale také jsme nikdy neviděli to, co se děje na Ukrajině, že ruský agresor střílí na nemocnice, školy a tržiště. Musíme mít systém na obranu republiky a musíme mít partnery. Nejsme schopni sami sebe ochránit, taková je realita,“ zaznělo sálem, než se strhla ideologická hádka na téma dřívějšího režimu.

S Josefem Babkou si vyčítali všechno možné. „Jen přirozená skromnost mi brání debatovat s bývalým panem hejtmanem na této úrovni. Dodneška jej mrzí, že byl členem KSČ, že byl členem ANO, uvidíme, kam přejde příště,“ rýpnul si Babka do kolegy.

„Rád se zúčastním této přestřelky, soudruhu Babko. To vy jste komunista. Radši bych mlčel,“ vrátil Vondrák úder, jenž následně zalitoval nutnosti své komunistické minulosti i dobrovolného vstupu do ANO.

Jak to dopadlo

Nejen v těchto případech došlo při sáhodlouhých diskusích k úplnému odklonu od projednávaného tématu. „Řekněme si, jestli tu základnu AČR chcete, nebo ne. A řekněte to nahlas,“ vyzval nakonec Vondráka, který za kraj v minulosti podepisoval memorandum, Josefa Babku. „Jsme pro to, aby tu byla armáda ČR, a bojujeme proti tomu, aby tato základna byla rozšířena pro potřeby armády Spojených států. Smlouva totiž umožňuje stavět cokoli, z malého území je dnes plocha o třetinu větší, proto nečekejte, že na to budou mít všichni stejný názor jako vy,“ shrnul svůj postoj Babka.

Někteří z přítomných občanů smlouvu srovnali s Varšavskou smlouvou a vpádem sovětských vojsk v roce 1968 a živá diskuse se rozjela nanovo. Vše končilo vzájemným osočováním veřejnosti a politiků, padala obousměrná častování o dezolátech. Nakonec ale zastupitelé schválili všechny body týkající se LOG HUB AČR, tedy převody a výkupy pozemků. Jeho stavbě, která by měla začít v příštím roce, tak z pohledu samotného území a pozemků už prakticky nic nebrání. „Je to logistické centrum armády ČR, a tak to také zůstane," přislíbil už loni v červnu premiér Petr Fiala.