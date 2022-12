Novinkou jsou od února ranní odlety a večerní přílety ve třech dnech. Doposud to bylo pouze v jednom případě. Letenky jsou již v prodeji na internetových stránkách dopravce.

Právě špatně nastavené časy odletů v odpoledních hodinách byly podle informací deníku Zdopravy.cz důvodem, proč řada pasažérů cestujících především za prací musela často volit raději ranní odlet stejné společnosti z Katovic. LOT totiž funguje jako síťový dopravce, který své dopolední rozlety z hlavní základny na varšavském letišti plní pasažéry z regionálních linek. Odpolední odlety z Ostravy tak spoustě lidem letícím za byznysem neumožňovaly stihnout svůj přípoj do cílové destinace, často západní Evropy.

Změna vejde v platnost 5. února. Z Varšavy odletí letoun vždy v neděli ve 23:15 , v úterý ve 12:50 a ve 23:15. Ve čtvrtek pak ve 12:50 a ve 23:15. Z Letiště Leoše Janáčka vzlétne dopravce každé pondělí, středu a v pátek v 05:25. V úterý a ve čtvrtek potom ve 14:30. Kvůli vyřazení turbovrtulových bombardierů Q400 z flotily LOT budou na linku standardně nasazovány proudové letouny typu Embraer.

Bude se z Ostravy do Varšavy létat častěji?

Na konci listopadu se navíc v registru smluv objevila objednávka Moravskoslezského kraje na zpracování ekonomické analýzy. Ta má zjistit, zda by při zvýšení rotací na šest, sedm, osm nebo devět týdně došlo k rozumné návratnosti vynaložené investice. Aktuálně platí kraj dopravci zhruba 20 tisíc za každý let.

Podle obchodního ředitele Letiště Ostrava Juraje Totha probíhají kontinuální jednání s LOT Polish Airlines o tom, jak co nejefektivněji sestavit letní letový řád. Ten by měl být poskládán tak, aby byla dosažena co nejlepší návaznost jak na destinace v západní Evropě, tak na dálkové lety.