/FOTOGALERIE/ Srdce Poruby. Tak se přezdívá louce u Francouzské ulice na konci Hlavní třídy v Ostravě-Porubě. Travnatá plocha, na kterou by se několikrát vešlo Masarykovo náměstí, byla původně určena k zástavbě.

Louka u Francouzské ulice v Ostravě-Porubě. | Video: Deník/Kateřina Součková

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) otevřel v minulém týdnu otázku, co bude s loukou do budoucna. Na sociálních sítích se následně zvedla vlna reakcí, z nichž jsou cítit obavy.

Travnatá plocha u Francouzské ulice je nyní především místem, kam chodí obyvatelé Poruby venčit psy, pořádat různé akce nebo zde startují horkovzdušné balony. MAPPA v minulém týdnu otevřela diskusi s dotazem, jak by se mohla louka patřící městu využít.

Z Ostravy do Mošnova a zpět za 25 korun. Airport Express DPO zahajuje provoz

„V minulých letech se objevila řada návrhů, jak louku rozvíjet, nicméně žádný nebyl realizován. Protože se jedná o velmi významnou rozvojovou plochu a zájem o ni je ze strany investorů obrovský, musí si město připravit plán, jak ji využít co nejlépe,“ míní Zuzana Kotyzová, vedoucí komunikace v MAPPA.

Zeleň možná zůstane

Na územní studii se mají podle městského ateliéru podílet kromě politiků, úředníků a odborníků i místní obyvatelé. Ti však, alespoň podle vzorku názorů na sociálních sítích, mají jasný názor. „Nechte raději louku loukou,“ nebo „Doufám, že tady nikdy nic stát nebude! Jsme rádi za krásnou velkou louku v Porubě,“ zaznívá v komentářích pod příspěvkem ateliéru na Facebooku.

Dlouholetá ostuda v centru Poruby se dočká změny. Nový vlastník tady chce byty

Podle MAPPA se však louka nemusí v budoucnu celá zastavět. „To, že zde v budoucnu bude jednou zástavba, neznamená, že tady nezůstane zeleň. Obecně by měl být kladen důraz na kvalitní urbanistické řešení, které zohlední všechny důležité aspekty současného života v Porubě a myslet bude i na budoucí generace,“ uvádí vedoucí komunikace ateliéru.

K otevření diskuse kolem „srdce Poruby" promluvil i místostarosta Jan Dekický. „Na části území vznikne dostavba stávajícího areálu soudu, kde bude sídlit státní zastupitelství. Zbytek prostranství nemá v tuto chvíli smysl řešit. Území slouží občanům a Poruba má vhodnější plochy, kde by se mohla rozvíjet. MAPPA by měla sloužit městu a městským obvodům. Takhle mi připadá, že si hledají zábavu a prostor pro akademickou činnost,“ vyjádřil svůj názor místostarosta.

Pohled místních

Využít louku k zástavbě nebo jiným účelům se obyvatelům okolí nelíbí. „Je z toho psí louka, kde venčíme naše psy. Nemám problém s tím, kdyby se z louky udělal park a přidaly lavičky, ty tady chybí,“ říká Jana Vraníková, která bydlí nedaleko.

Opravené doubledeckery opět v akci. V Ostravě o víkendu zahájí sezonu linky 88

Souhlasí s ní Kateřina Sýkorová, domovnice bytového domu v Bulharské ulici. „Osobně bych si přála louku a přilehlý lesík s volnou plochou zachovat. Konají se zde akce se složkami UZS, vlétají zde balony a každoročně je tady pouť. Bylo by lepší vytvořit na úpatí Hlavní třídy kruhový objezd a navázat pěší zónu na tu stávající. Podél ní pak například vybudovat lavičky, keře a stromy,“ přeje si Sýkorová.

O tom, jak se velká plocha zeleně u Francouzské ulice využije, se bude rozhodovat v příštích letech. Výsledky budou podle MAPPA shrnuty a předány zástupcům města a městského obvodu Poruba. Podle starostky Poruby Lucie Baránkové Vilamové je jasné, že se louka v budoucnu promění.

Zelená Porubě má svého letošního favorita. Dopravní hřiště a pumptrack pro děti

„Lidé se obávají každé změny, která by mohla nastat. A rovněž jsou stále méně otevření jakékoli zástavbě, a to bytové či dokonce takové, která by mohla sloužit třeba k volnočasovým aktivitám. To, že se však dřív nebo později v tomto území něco odehraje, je téměř jisté. Důležité je, aby všechny kroky byly diskutovány s veřejností. Vnímám to jako nedílnou součást jakéhokoli řešení,“ dodává starostka.