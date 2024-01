Vítejte u 10. dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Dalším hostem je náměstkyně primátora Ostravy pro kulturu a finance Lucie Baránková Vilamová, se kterou jsme debatovali o oslavách významného jubilea, a to 100 let od vzniku Velké Ostravy.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová, moderuje redaktorka Deníku Kateřina Součková, 25. ledna 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník/Lukáš KaboňOstrava-Město letos slaví významné jubileum 100 let od vzniku Velké Ostravy. Připomenutí stoletého výročí iniciovalo pět městských obvodů, zástupců sloučených obcí.

„Město Ostrava vzniklo před 100 lety v roce 1924. Spojování obvodů bylo v té době trend, protože předtím vznikla Velká Praha nebo Velké Brno. Šlo zejména o ekonomickou nebo finanční stránku. My si připomínáme i to, že prvním starostou byl Jan Prokeš, po kterém se jmenuje Prokešovo náměstí, a který se zasloužil o výstavbou Nové radnice, která je naší kulturní památkou,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy Lucie Baránková Vilamová.

O sloučení městských obvodů se město pokoušelo už v roce 1920, ale návrh se nesetkal s pozitivním hlasem. Ministerstvo vnitra poté zveřejnilo 10. října 1923 výnos o návrhu na sloučení měst Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory a obcí Zábřeh nad Odrou, Nová Ves a Hrabůvka v jedno město – Moravskou Ostravu. Po proběhnutí připomínkového řízení byl návrh 20. prosince 1923 projednán vládou a schválen s platností od 1. ledna 1924. Velká Ostrava byla prakticky uvedena do života 28. ledna 1924.

Město si významný milník připomíná nejrůznějšími akcemi, které budou během následujících měsíců probíhat. Součástí oslav jsou i hry. První z nich, Sedm klíčů Ostravy, probíhá už od půlky ledna a hlavním úkolem je objevit sedm klíčů (indicií), v sedmi ostravských obvodech či částech, které se v roce 1924 staly základy tzv. Velké Ostravy (Mor. Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh).

Druhá hra, kterou pořádá přímo město Ostrava, se nazývá Po stopách Velké Ostravy a probíhat bude od 4. února. Jde o putovní soutěž, jejímž cílem je, aby lidé navštívili co nejvíce původních míst, které se spojily a vytvořily Velkou Ostravu. Na jednotlivých akcích, které budou probíhat, bude postava Jana Prokeše v dobovém kostýmu. Když ho lidé najdou, mohou požádat o razítko do kartiček, jež si už nyní mohou zájemci vyzvednout na radnicích jednotlivých městských obvodů. S vyplněnými kartičkami se poté mohou zapojit do soutěže o hodnotné ceny.

Všechny akce a podrobnosti k oslavám 100 let Velké Ostravy si zájemci mohou najít na webových stránkách velkaostrava.cz.